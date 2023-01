Sanremo 2023, Mediaset guastafeste. Pronta la controprogrammazione

Sanremo 2023, Mediaset medita a una controprogrammazione durante il periodo del festival, dopo 15 anni

Tutto è pronto per l'edizione di Sanremo 2023, alcune co-conduttrici sono da confemare, ma la grande macchina che da mesi si prepara allo show che andrà in onda su Rai 1 dal 07 febbario all'11, ormai viaggia da mesi.

Un'ombra, però, si potrebbe aggirare per offuscare la kermesse di Sanremo 2023 ed è quella di Mediaset. Stando ad alcuni rumors, come riporta il sito dagospia, dopo 15 anni anni il gruppo del Biscione potrebbe rovinare la festa alla Rai, mandando in onda i suoi programmi, che durante il periodo del festival sostituiva con film o repliche, per favorire gli ascolti e non distogliere il pubblico dalla manifestazione canora.

Attualmente sono in ona sulle reti Mediaset i programmi: "Le Iene", "C'è posta per te", "Il Grande Fratello Vip" e altri che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla gara canora italiana.