Sanremo 2024, Totti sta per firmare. Amadeus lo vuole come superospite

Sanremo 2024, le mosse di Amadeus. Il sogno Adriano Celentano all'Ariston

Amadeus prepara una sorpresa per il suo Sanremo, sul palco dell'Ariston infatti come superospite potrebbe salire Francesco Totti. Il conduttore sta facendo di tutto per cercare di strappargli il "sì" e il Pupone ci starebbe seriamente pensando. Si parla di "trattative in corso e firma vicina". Totti si aggiungerebbe così - si legge su Il Messaggero - ai co-conduttori già annunciati (Mannino, Cuccarini, Giorgia e Fiorello) e agli altri big: Giovanni Allevi e Russel Crowe. Per l'ex capitano della Roma non sarebbe la prima volta sul palco del teatro Ariston. Ce lo ricordiamo infatti ospite del Festival di Sanremo 2017 diretto e condotto da Carlo Conti, con la collaborazione di Maria De Filippi.

Se il rumors fosse confermato - prosegue Il Messaggero- sarebbe un bel colpo per Amadeus che riuscirebbe a far salire sul palco dell'Ariston il pupone a una settimana esatta dall'uscita del libro di Ilary Blasi "Unica" in cui la ex compagna di Francesco dice che svelerà tutta la verità sulla fine della loro storia. Potrebbe andare in scena una controreplica in diretta nazionale, cosa che potrebbe far salire gli ascolti di Sanremo. Ma non è l'unica voce che circola in merito ai superospiti del Festival. La produzione infatti starebbe dialogando anche con Adriano Celentano, il molleggiato al Festival rappresenterebbe un'altra bella spinta per Amadeus e la Rai.