Sanremo, Ciacci: "Gino Paoli deve scusarsi". L'ira della figlia di Little Tony

Sanremo 2023, Gino Paoli e l'aneddoto sulle "corna" di Little Tony

Continuano le polemiche post Sanremo. Questa volta però non c'entra la politica, niente dibattito su Fedez, Ferragni e Rosa Chemical. Nell'occhio del ciclone è finito Gino Paoli, il cantante genovese, ospite d'onore nell'ultima serata del Festival, ha svelato un retroscena che ha generato il caos. La figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, non ha preso bene l'uscita di Paoli su suo padre e ha chiesto una sorta di azione riparatrice. "Quella che è stata fatta è un'offesa pubblica a tutti gli effetti - ha detto ospite di "Storie italiane" su Rai Uno - e io chiedo da parte mia della mia famiglia e di tutti i fan di papà delle scuse pubbliche".

E' stato uno dei momenti clou della finale di Sanremo, sia a livello di emozioni che di imbarazzo. L'intervento di Gino Paoli non è certo passato inosservato. Il racconto riguardante Little Tony, che secondo Paoli negli anni 60 gli avrebbe chiesto un consiglio dopo essere stato tradito dalla sua compagna di allora, è stato prontamente fermato da Amadeus e Gianni Morandi, colti in contropiede dalla virata gossippara presa dai ricordi di Paoli, ma non ha comunque lasciato indifferente Cristiana Ciacci. "Lo ha fatto - prosegue Ciacci nel suo sfogo - nei confronti di una persona che non c'è più e non si può difendere. Non so se sia vera o meno la cosa, non penso, ma qualora lo fosse, l'ho trovato molto indelicato".