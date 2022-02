Sanremo: Morandi sul podio, lo chiama Jovanotti. "Avrei voluto che fossi qui"

Gianni Morandi chiude il suo Sanremo 2022 con un bellissimo podio: la sua "Apri tutte le porte" si guadagna il terzo posto del Festival dietro a Mahmood e Blanko (rappresenteranno l'Italia all'Eurovision di Torino con la splendida canzone "Brividi") e Elisa (che ha cantato "O forse sei tu")

Sanremo 2022, Gianni Morandi e la telefonata con Jovanotti dopo il terzo posto al Festival

Gianni Morandi riceve la telefonata di Jovanotti dopo il terzo posto al Festival: "Avrei voluto fossi qui", dice il cantate di Apri tutte le porte.

Sanremo 2022, Morandi "Mi sono 'jovanottizzato'? No, è Jovanotti che si è 'morandizzato'

"Mi sono 'jovanottizzato'? No, è Jovanotti che si è 'morandato'...". Gianni Morandi scherza sul connubio con Lorenzo (autore del brano 'Apri tutte le porte') e suo partner nella serata delle cover. "Abbiamo una positivita' e voglia di fare simili". Morandi ha conquistato un bellissimo terzo posto a Sanremo 2022: "Certo, Lorenzo mi ha dato una mano per questo risultato: intanto scrivendo la canzone, e poi con la performance della cover mi ha dato altra carica". Morandi è "felicissimo del risultato: un bellissimo podio, con tre generazioni rappresentate, non me lo sarei mai immaginato. Sono venuto con questa canzone di Jovanotti che mi piace, mi fa esprimere, mi rappresenta.

Sanremo 2022: Morandi, mia moglie in lacrime, non ci credeva

"Mia moglie piangeva per il podio, ripeteva 'non ci credo'. Mi aveva detto 'che ci vai a fare al Festival?'". Gianni Morandi racconta l'emozione della moglie Anna dopo il terzo posto a Sanremo 2022.

Sanremo 2022, Morandi ricorda Lucio Dalla

"Lucio ci guarda da li' e si fa un po' di risate", ha detto Gianni Morandi ricevendo il premio 'Lucio Dalla' in sala stampa di Sanremo 2022. "Sono felice di questo bellissimo premio, non posso dimenticare Lucio che 10 anni fa e' mancato propri pochi giorni dopo festival condotto da me: lo avevo costretto a venire, si invento' il fatto di cantare dirigendo l'orchestra. E' l'ultima cosa che ha fatto in Italia, 15 giorni dopo se n'e' andato... Adesso si sta facendo un po' di risate".

Leggi anche

Sanremo 2022, Mahmood e Blanco vittoria da "Brividi". "Testo autobiografico"

Maria Chiara Giannetta, vestitino corto: sensuale con classe. Incanta Sanremo

Pechino 2022: Lollobrigida argento per la pronipote di Gina. Short Track: Fontana, medaglia storica