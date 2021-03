Sanremo, Orietta Berti inseguita dalla polizia: "Non credevano che fossi io"

Rietta Berti inseguita dalla polizia a Sanremo

Orietta Berti shock a La vita in diretta: “Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermato. Mi hanno seguito perché non ci credevano”. Ha raccontato questa disavventura Orietta Berti ad Alberto Matano, parlando della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

“Mi ha fermato la polizia perché erano le 22.05 e, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo. Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. ‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano… Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere dove andassi”.