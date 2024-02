Sanremo 2024, vincerà Annalisa: bookmaker sicuri. Ecco le quote

Sanremo quote vincitori 2024: Annalisa è tra le più accreditate insieme a Loredana Bertè. Occhio però al rapper Geolier

Questa sera si parte con la prima serata del Festival di Sanremo 2024. Sull'Ariston oggi vedremo tutti i 30 cantanti in gara (27 big e 3 vincitori di Sanremo Giovani) e sul palco salirà anche come Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione, come super ospite musicale.

Annalisa, regina delle classifiche musicali e star anche sui social (Instagram naliannalisa)



Il Festival non è ancora iniziato ma già in tanti si sono scatenati su chi sarà il vincitore. Sembra infatti che sarà una kermesse dove dominerà il rosa. Se andiamo a vedere le quote dei bookmaker, infatti, la più papabile per la vittoria è Annalisa con il suo brano "Sinceramente" (3,80 su Gazzabet e 3,50 su Goldbet, Betway e Snai).





Non bisogna però sottovalutare il grande ritorno di Loredana Bertè (9,00 su Gazzabet, 11,00 su Goldbet, 10,00 su Betway e 3,50 su Snai).





Tra le interpreti più attese dai bookmaker ci sono anche Angelina Mango (Gazzabet e Betway 4,25, Goldbet 4,00, Snai 3,50) e Alessandra Amoroso (Gazzabet e Goldbet 8,00, Betway 7,50, Snai 15,00).





Abbiamo parlato soprattutto di donne ma non bisogna sottovalutare il rapper napoletano Geolier, trascinato sul palco dell'Ariston dal successo della fiction Mare Fuori (7,50 su Gazzabet, Snai e Betway, 5,50 su Goldbet).