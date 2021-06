Scarlett Johansson contro "Iron Man": "Come Black Widow ero troppo sexy..."

La bellissima Scarlett Johansson ha criticato uno dei suoi film di più grande successo: "Iron Man 2", uscito nel 2010.

In quel film ha debuttato il personaggio di Black Widow, la supersexy Vedova Nera interpretata proprio dall'attrice newyorchese. Il motivo della sua perplessità? Proprio la "eccessiva sessualizzazione" del suo personaggio che, seppure tratto da un fumetto di Stan Lee, ha fatto breccia nel cuore di tanti fan, giovani e adulti.

In vista dell'uscita dello spin-off dedicato proprio a Black Widow, Scarlett Johansson ha detto che "Iron Man 2" era "un film molto divertente, con tante scene eccezionali, ma il mio personaggio era davvero troppo sessualizzato. Lei viene considerata come se fosse un oggetto, qualcosa da possedere. E anche Tony Stark (il personaggio interpretato da Robert Downey Jr, ndr) a un certo punto si riferisce a lei in questo modo, come per dire: 'ne voglio un po''".

Il riferimento è alla scena in cui Tony Stark sfoglia una serie di foto di Black Widow, compresa una in lingerie, e dice a Pepper Potts, il personaggio interpretato da Gwyneth Paltrow: "Ne voglio una".

Scarlett Johansson ha commentato: "Forse a quell'epoca lo si riteneva un complimento. Anche io allora pensavo in modo diverso. La mia autostima era misurata anche da quel tipo di esperessioni, ma come molte giovani donne una volta che si diventa grandi si capisce di avere ben altro valore. Le ragazze oggi ricevono messaggi ben più positivi ed è stato fantastico essere parte di questo cambiamento".

Il nuovo film su Black Widow, dice l'attrice, "prenderà le distanze da quel modello di ipersessualizzazione del personaggio: "Adesso sono una mamma e la mia vita è cambiata. Sono passati dieci anni e tutto è diverso, ora, a partire dal fatto che ho una maggiore consapevolezza di me stessa come donna. Sono in un'altra fase della mia vita".