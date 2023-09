"Scendi dal piedistallo", fan litiga con Lazza che nega la foto

Lazza nega la foto ad una fan, lei racconta tutto su TikTok. La replica immediata del cantante

Nelle ultime ore è diventato virale su TikTok un video che vede coinvolto il cantante Lazza e una sua fan, Federica Lazzari, che ha riferito l'incontro poco piacevole avvenuto all'aeroporto di Ibiza. La giovane racconta di essersi avvicinata per chiedere una foto, ricevendo però dal cantante una reazione del tutto inaspettata, che ha immediatamente infuocato gli ardenti animi degli utenti social.

Nel suo video, Federica Lazzari parla con amarezza dell'accaduto, sottolineando quanto Lazza sembrasse disinteressato. "Siamo all'aeroporto di Ibiza e abbiamo incontrato Lazza - racconta Federica - io e la mia amica siamo sue grandissime fan e siamo andate a chiedergli una foto. Lui era con due amici, mentre camminavano gli chiedevamo una foto, un ricordo. Lui non ci ha minimamente calcolate come se fossimo delle cagate e i suoi amici hanno provato a difenderlo dicendo che era al telefono e dovevamo scansarci per farlo passare. Tutto bugie perché non era al telefono. La sua delusione si trasforma poi in rabbia, concludendo il video con un duro attacco rivolto a Lazza: "Quest'anno saremmo dovute anche andare al suo concerto. Lo sai che ti dico Lazza? Ma chi te se incula!".

E come tipicamente succede sul web, il video ottiene in poco tempo tantissime visualizzazioni e, infatti, non tarda ad arrivare anche la risposta del cantante che replica, non una, ma ben due volte. In una prima risposta, il cantante scrive ironicamente sotto il video della ragazza "A sapere che non vieni al mio concerto mi dispero te lo giuro." Alla frecciatina, Federica risponde: "Non mi abbasso come te. Non pubblico le chat di ieri perché sennò non verrebbe più nessuno al tuo concerto. Umili si nasce mi dispiace. Buona vita."

Data la crescente e virale polemica, il cantante ha nuovamente replicato, promuovendo la sua versione dei fatti: "Avevo le airpods, finita la chiamata ho fatto le foto con tutti". Tuttavia, questo tentativo di spiegazione ha ulteriormente alimentato la discussione, con un pubblico diviso tra sostenere il proprio idolo o appoggiare la fan delusa.

Per rincarare la dose, nelle ultime ore, il noto rapper e musicista ha pubblicato un breve video nelle sue storie di Instagram. Il filmato ritrae Lazza, a bordo di uno scooter, richiamato da un amico che gli dice: "Un saluto a tutte le tiktoker". A tale affermazione, il cantante simula l'atto di uno sputo, per poi scoppiare a ridere.

Lazza sembra non aver gradito la polemica diventata virale sul web, e questa controversia mette in luce ancora una volta come i social media possano amplificare e fomentare discussioni, persino su questioni apparentemente banali come l'incontro tra una celebrità e una sua fan.