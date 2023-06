Fedez e Lazza accusati di plagio per la bevanda: Boem vs Boom, è guerra

Fedez e Lazza accusati di aver copiato la loro bevanda da Andrea Campagnolo: Boem vs Boom, è guerra

Nemmeno il tempo di uscire sul mercato che fioccano già le critiche su Boem, la nuova bevanda in lattina ideata da Fedez e Lazza. I due rapper sono stati accusati di aver copiato la loro bibita da quella dall'imprenditore biellese Andrea Campagnolo, Boom, che in un video con dj Ringo pubblicato sui social argomenta le sue teorie. Boem in particolare è stata criticata di avere somiglianze con Boom nel nome, nella grafica e in uno degli ingredienti distintivi, ovvero lo zenzero.

"È un po' un casino con queste bevande ultimamente", scherza nel video dj Ringo, agitando la bottiglia di Boom che tiene in mano e sincerandosi che il logo sia ben visibile all'occhio elettronico della telecamera. "Bim, bom, bam, bem, bum. Escono bevande che boom". "Fedez, che Lazza fai?", chiede allora ironicamente dj Ringo dagli studi di Virgin Radio. La bevanda che i due tengono in mano è la nuova etichetta della Boom, al gusto di sambuco e tè verde; ma c'è anche l'originale al sapore dello zenzero, che è il marchio di fabbrica di Boom dal suo primo approdo sul mercato.