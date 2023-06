Boem, aromatizzata con poche calorie: nei bar arriva la bibita di Fedez-Lazza

Boem, sbarca nei bar e nei locali la nuova bevanda "hard seltzer" di Fedez e Lazza

La novita più attesa nel panorama dell'estate 2023 è arrivata. Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, da oggi è disponibile Boem, bevanda leggermente alcolica, gassata e aromatizzata, con poche calorie, chiamata tecnicamente "hard seltzer", ideata e lanciata da Fedez e Lazza. I due rapper, testimonial della campagna social della bibita, hanno coinvolto nell'operazione anche Leonardo Maria del Vecchio, erede dell'impero Luxottica in veste di finanziatore, Camillo Bernabei, imprenditore del mondo del bere che seguirà la parte distributiva e Massimo Benetello, enologo che coordinerà la parte produttiva e societaria. Un team all'insegna del made in Italy, così come gli ingredienti della bevanda.

Boem, packaging della lattina

Boem si inserisce in un mercato, quello degli hard seltzer, poco conosciuto in Italia ma molto popolare negli Stati Uniti, dove il settore produce un fatturato di oltre 4 miliardi di dollari. Queste bibite, di solito categorizzate come birre, sono apprezzate per aspetti come la loro versabilità (possono essere bevute da sole oppure utilizzate all’interno di cocktail) e il packaging colorato e accattivante che può far sbizzarrire i grafici più creativi. E infatti Boem non fa eccezione: "La lattina da 330 ml di Boem è in alluminio riciclabile al 100%, caratterizzata dall’azzurro, colore simbolo di purezza, freschezza e leggerezza, dal giallo del sole, caldo e gioioso, e dal rosso, per non passare inosservata", si legge nel comunicato della società. Ma adesso arriviamo al sapore.