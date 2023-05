Fedez e Lazza lanciano il seltzer “Boem”. Ma per i follower dureranno poco...

Fedez e Lazza lanciano “Boem”, la bevanda “stile seltzer”

Il rapper del momento, Lazza, e un rapper (secondo alcuni) del passato, Fedez, sono ormai dichiaratamente amici nella vita - nonostante una lite temporanea recentemente - e ora hanno deciso di lanciarsi in un progetto commerciale a quattro mani.

Non si tratta di una collaborazione musicale però quanto di una bevanda stile seltzer, o come lo hanno definito loro stessi nel post social di anteprima “Il nostro hard seltzer”. “Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo” aggiungono i due cantanti. Ultimamente si vociferava una novità del genere a giudicare da una delle storie dei giorni precedenti in cui appariva una lattina, debitamente pixelata, con su scritto “Coming Soon”.

Per i curiosi o poco informati su questo genere di drink - a onor del vero non è particolarmente consumata nel nostro Paese, al contrario degli USA - si tratta una bevanda gassata con un tasso alcolico medio-basso, tendenzialmente aromatizzata.

Nel caso del prodotto di Fedez e Lazza, come conferma lo stesso post ““Boem è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente made in Italy. Il primo gusto che lanceremo a giugno è zenzero”. Quest’ultima indicazione ha indicato quindi, seppur vagamente, a partire da quando i fan (e tutti gli estimatori del refresco) potranno degustare questa novità alcolica.

La reazione social: i follower “la tirano” ai due sulla durata del sodalizio