La Promessa, anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2024: il destino tragico di Feliciano e le verità svelate sconvolgono il palazzo

Le nuove puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 12 al 18 ottobre 2024, si preannunciano cariche di emozioni intense e rivelazioni che cambieranno per sempre le vite dei protagonisti. Prepariamoci a vivere una settimana ricca di colpi di scena, dove l'amore, il dolore e i segreti saranno i veri protagonisti.

Un addio straziante: Feliciano muore tra le braccia di Petra

L'attentato durante la battuta di caccia ha lasciato ferite profonde, sia fisiche che emotive. Feliciano, gravemente ferito, si rende conto della sua condizione dopo aver ascoltato di nascosto le parole del medico. Nonostante gli sforzi di Romulo per proteggerlo dalla verità, il giovane comprende che il suo tempo sta per finire. In un momento di grande intensità emotiva, Feliciano saluta per l'ultima volta Teresa, l'amore della sua vita, e si spegne tra le braccia di Petra.

Questo evento sconvolge profondamente non solo la servitù ma anche gli abitanti del palazzo. Il dolore di Petra è palpabile, e la sua reazione rivela un segreto custodito gelosamente per anni.

La verità nascosta: "Feliciano era mio figlio!"

In preda alla disperazione, Petra si rifiuta di separarsi dal corpo di Feliciano. La situazione diventa così critica che Pia si vede costretta a chiedere l'intervento della marchesa Cruz. Ma quando Cruz entra nella stanza, viene travolta dalla rabbia e dal dolore di Petra, che le urla una sconvolgente verità: "Feliciano era mio figlio!"

Questa confessione getta nello sconcerto la marchesa, che inizia a mettere in discussione le dinamiche all'interno del palazzo. La rivelazione di Petra non solo sconvolge Cruz, ma getta luce su molte situazioni passate, dando un nuovo significato alle azioni e ai comportamenti della cameriera.

Teresa accusa Jana e Abel: la rabbia per una perdita incolmabile

Il dolore per la morte di Feliciano è insopportabile per Teresa, che si sente tradita e abbandonata. In preda alla rabbia, accusa Jana e il dottor Abel di aver trascurato il suo amato, dedicando tutte le loro attenzioni a Curro. "Se solo aveste prestato attenzione anche a lui, forse sarebbe ancora vivo!", esclama Teresa, dando voce al suo straziante senso di ingiustizia. Questo conflitto mette in evidenza le tensioni latenti tra i personaggi e apre la strada a possibili confronti futuri.

Curro tra la vita e la morte: il peso delle verità svelate

Nel frattempo, Curro lotta tra la vita e la morte. Nonostante i timori di Abel riguardo all'uso eccessivo dell'etere, il giovane inizia a mostrare segni di miglioramento. Tuttavia, la sua ripresa è minacciata quando Cruz, ignorando il divieto di Alonso, gli rivela la morte di Feliciano. La notizia provoca in Curro un violento attacco di panico, mettendo a rischio la sua già precaria salute.

Questo gesto avventato di Cruz non solo mette in pericolo la vita di Curro, ma potrebbe anche avere conseguenze profonde sulle dinamiche familiari e sulle alleanze all'interno del palazzo.

Intrighi e manipolazioni: Cruz vuole allontanare Catalina

Determinata a controllare ogni aspetto della sua famiglia, Cruz spinge affinché Pelayo acceleri le nozze con Catalina. La marchesa è decisa a vedere la figliastra lontana dal palazzo il prima possibile, temendo che la sua presenza possa minare il suo potere. Questo mette Catalina e Pelayo sotto pressione, costringendoli a fare i conti con i loro veri sentimenti e le aspettative della nobiltà.

L'amore in bilico: Manuel chiede la verità a Jana

Manuel, osservando l'allontanamento di Jana, decide di affrontarla direttamente. Il giovane le chiede se sia innamorata di Abel, desideroso di conoscere la verità sui sentimenti della ragazza. Questo confronto potrebbe segnare un punto di svolta nel loro rapporto, aprendo la strada a nuove possibilità o segnando la fine del loro legame.

Un telegramma inquietante: la scomparsa di Leonor

Come se le tensioni non fossero già abbastanza alte, un telegramma giunge al palazzo annunciando la scomparsa di Leonor poco dopo il suo arrivo a New York. Questa notizia getta la famiglia nel panico e apre nuovi interrogativi su cosa possa essere accaduto. Le preoccupazioni di Alonso e Cruz si intensificano, mentre cercano di capire come gestire questa nuova crisi.

Altri eventi imperdibili della settimana

Salvador e Maria si preparano al matrimonio, ma i marchesi si oppongono, mettendo a rischio il loro sogno d'amore.

si preparano al matrimonio, ma i marchesi si oppongono, mettendo a rischio il loro sogno d'amore. Jeronimo arriva alla tenuta con una proposta per Pelayo : Cavendish vuole acquistare un grande quantitativo di armi e desidera che la transazione avvenga a La Promessa . Questo affare rischioso potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

arriva alla tenuta con una proposta per : vuole acquistare un grande quantitativo di armi e desidera che la transazione avvenga a . Questo affare rischioso potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Alonso, sospettando che l'incidente di caccia nasconda qualcosa di più oscuro, decide di indagare personalmente. Questa iniziativa mette in allarme Lorenzo e Cruz, preoccupati che i loro segreti vengano alla luce.

Riflettori puntati sui personaggi: emozioni autentiche e conflitti interiori

Questa settimana, La Promessa ci offre uno sguardo profondo nelle emozioni dei personaggi. Il dolore di Petra per la perdita del figlio, la rabbia di Teresa, i dubbi di Manuel e le macchinazioni di Cruz rendono le vicende ancora più avvincenti e umane. Ogni personaggio è alle prese con i propri demoni interiori, e le loro scelte avranno un impatto significativo sul futuro di tutti.

Perché non puoi perdere le prossime puntate

Le prossime puntate di La Promessa promettono di essere un turbine di emozioni, dove ogni azione avrà conseguenze profonde. Se ami le storie ricche di intrighi, amori impossibili e segreti svelati, non puoi perderti gli episodi in onda dal 12 al 18 ottobre 2024 su Rete 4.