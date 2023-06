Terra Amara: i segreti della serie turca che ha conquistato gli italiani

Grandissimo successo di pubblico in Italia per la già famosissima serie Terra amara. Il serial televisivo anatolico, il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova, è stato trasmesso su ATV dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022 e successivamente acquistato, oltre che dall’Italia, da ben 56 paesi in tutto il mondo, tra cui: Spagna, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Slovenia, Ucraina e Ungheria. Fuori dall’Europa la serie è stata acquistata in Cile, in Cipro del Nord, in Messico, in Uzbekistan, e da tredici paesi dell’America, in particolare da Uruguay, Colombia, Paraguay e Perù.

In Italia la messa in onda su Canale 5 è iniziata dal 4 luglio 2022 e sin da subito ha registrato ascolti record, attestandosi sempre intorno al 20% di share.

La serie originale turca conta un totale di 141 episodi divisi in quattro stagioni, mentre in Italia, per esigenze di messa in onda, ogni episodio è stato suddiviso in puntate più brevi, per un totale di ben 780 episodi dalla durata di circa 25 minuti l’uno. Quindi la suddivisione delle puntate trasmesse in Italia è così composta: la prima stagione di 156 puntate (1-156), la seconda stagione di 155 (157-312), la terza stagione di 233 (313-546), mentre la quarta stagione, ancora inedita nel nostro paese, dovrebbe essere di altre 236 puntate (547-780).

Moltissimi colpi di scena attendono i protagonisti e i telespettatori, i quali chiedono quasi quotidianamente anticipazioni sullo sviluppo della trama. Uno di questi clamorosi colpi di scena riguarda l’addio a uno dei protagonisti più amati. Scopriamo insieme come e quando avverrà la morte di Yılmaz Akkaya.

Terra Amara - Prossimamente, su Canale 5

Cast e attori principali di Terra Amara

Molti sono gli attori presenti nella serie televisiva Terra Amara. Un cast davvero ricco e variegato. Questi sono i volti noti principali della storia:

Züleyha Altun, interpretata da Hilal Altınbilek, è una ragazza intelligente che lavorava in una sartoria a Istanbul. Ha subito abusi sessuali dopo essere stata venduta dal fratellastro, ma trova la sua salvezza con Yılmaz Akkaya, con il quale si trasferisce a Çukurova.

Yılmaz Akkaya, interpretato da Uğur Güneş, è un meccanico di motori che viveva a Istanbul. Innamoratosi di Züleyha, uccide l’uomo che la violentava e i due si trasferiscono a Çukurova. Qui lavora per Demir Yaman, viene incarcerato e poi rilasciato grazie a un’amnistia.

Demir Yaman, interpretato da Murat Ünalmış, figlio di Hünkar e nipote di Azize “Nonnina” Saraçoğlu, possiede una grande fortuna e mira ad essere l’unico sovrano delle terre fertili. Si innamora di Züleyha e la costringe a sposarlo e da lei avrà una figlia, Leyla.

Hünkar Yaman, interpretata da Vahide Perçin, figlia di Azize "Nonnina" Saraçoğlu e madre di Demir.

Azize “Nonnina” Saraçoğlu, interpretata da Serpil Tamur, è la madre di Hünkar Yaman e nonna di Demir.

Ali Rahmet Fekeli, interpretato da Kerem Alışık, è il figlio di Hayriye e Şükrü Fekeli, uno dei nativi di Adana. Dopo aver perso sua moglie Rana e i suoi figli Cihan e Zeynep, viene condannato ingiustamente a vent'anni di carcere per la scomparsa di Adnan Yaman. Alla fine viene rilasciato insieme a Yılmaz grazie all’amnistia generale.

Müjgan Hekimoğlu, interpretata da Melike İpek Yalova, è una giovane donna che studia a Istanbul e si reca ad Adana per lavorare nell’ospedale statale. Si sposa con Yılmaz Akkaya.

Fikret Fekeli Yaman, interpretato da Furkan Palalı, figlio illegittimo di Adnan Yaman e nipote di Ali Rahmet Fekeli, figlio adottivo di Musa Fekeli, è un uomo determinato a riscuotere ciò che gli spetta.

Gaffur Taşkın, interpretato da Bülent Polat, fratello di Gülten e marito di Saniye, con la quale decide di adottare una bambina, lavora presso gli Yaman.

Saniye Taşkın, interpretata da Selin Yeninci, è la moglie di Gaffur e lavora nella cucina della tenuta degli Yaman.

Gülten Taşkın, interpretata da Selin Genç, sorella di Gaffur, lavora anch’essa nella tenuta degli Yaman, in cucina.

Fadik, interpretata da Polen Emre, lavora con Saniye e Gülten nella cucina della tenuta degli Yaman.

Çetin Ciğerci, interpretato da Aras Şenol, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli e confidente di Yılmaz, si innamora di Gülten.

Şermin Yaman, interpretata da Sibel Taşçıoğlu, è la moglie di Sabahattin e madre di Betül. Farà di tutto affinché l’unica erede di Çukurova sia sua figlia, che sta studiando in Francia.

Sabahattin Arcan, interpretato da Turgay Aydın, è un medico, padre di Betül e marito di Şermin. Si separa da quest’ultima, si sposa con Jülide e si trasferisce con lei ad Ankara.

Raşit Kaya, interpretato da Şahin Vural, ex dipendente di Hatip Tellidere, è un uomo che inizia a lavorare presso la tenuta degli Yaman e avrà un ruolo nelle vicende della famiglia.

Terra Amara https://www.instagram.com/terraamaraofficial/ Hilal Altınbilek https://www.instagram.com/hilalaltinbilek/ Uğur Güneş https://www.instagram.com/ugurnesofficial/ Murat Ünalmış https://www.instagram.com/mrtunlms/ Kerem Alışık https://www.instagram.com/keremalisik/ Melike İpek Yalova https://www.instagram.com/mipekyalova/ Furkan Palalı https://www.instagram.com/furkanpalali/ İbrahim Çelikkol https://www.instagram.com/ibrahimcelikkol41/ Bülent Polat https://www.instagram.com/bulentpolatofficial/ Selin Yeninci https://www.instagram.com/selinyeninci/ Selin Genç https://www.instagram.com/seliinngenc/ Aras Şenol https://www.instagram.com/arassenol/ Sibel Taşçıoğlu https://www.instagram.com/sibelact/ İlayda Çevik https://www.instagram.com/ilaydacevik/ Polen Emre https://www.instagram.com/polenemre/ Esra Dermancıoğlu https://www.instagram.com/esradermancioglu/ Nazan Kesal https://www.instagram.com/nazan_kesal/ Hande Soral https://www.instagram.com/handesoral/ Erkan Bektaş https://www.instagram.com/erkanbekts/ Altan Gördüm https://www.instagram.com/altangordum/

Di cosa parla Terra Amara

La serie televisiva Terra Amara è ambientata nella Turchia degli anni Settanta e Ottanta. Le vicende si sviluppano tra Istanbul e il distretto di Çukurova, la pianura fertile in provincia di Adana.

La storia inizia quando Züleyha Altun e Yılmaz Akkaya decidono di scappare da Istanbul, fingendosi fratelli. Questo a causa dell’omicidio commesso da Yılmaz per proteggere la sua amata dalle violenze sessuali che stava subendo, dopo essere stata venduta dal fratellastro.

Arrivano quindi insieme a Çukurova e qui iniziano a lavorare presso la tenuta di Hünkar Yaman, con il figlio Demir. Quest’ultimo si innamora a prima vista della giovane Züleyha. Da questa infatuazione iniziano gli intrighi, i sotterfugi, i segreti, protagonisti di una narrazione piena di colpi di scena. Hünkar infatti non solo costringe la giovane donna a sposare il figlio, anche per nascondere la presunta sterilità di quest’ultimo, ma denuncia Yılmaz. Züleyha, per salvare il suo amato dalla pena di morte, acconsente a sposare Demir, nonostante sia incinta di Yılmaz. Quest’ultimo è in carcere e qui incontra Ali Rahmet Fekeli, vecchio amore del passato di Hünkar, accusato ingiustamente di aver ucciso Adnan Yaman, cioè il padre di Demir. I due, grazie all’amnistia generale, vengono scarcerati, ma sono d’accordo a individuare un nemico comune in Demir Yaman.

Fekeli accoglie Yılmaz a casa sua e diventa il suo padrino e nel frattempo Züleyha partorisce un bambino, Adnan. Fekeli si riavvicina ad Hünkar, e poco dopo si presenta alla sua tenuta pronto per far arrestare Demir, mentre Yılmaz, dopo essere stato allontanato più volte da Züleyha, decide di sposarsi con Müjgan Hekimoğlu.

Subito dopo il matrimonio, Yılmaz scopre che è stata Hünkar a costringere Züleyha a sposarsi con Demir, in cambio della sua vita. Sconvolto e arrabbiato, rapisce la colpevole delle sue disgrazie sentimentali e sarebbe pronto a spararle, ma Fekeli si mette in mezzo e viene colpito per sbaglio al posto di Hünkar. Portato d’urgenza in ospedale, viene operato e si riprende, mentre una sorte diversa attende Cengaver, ex migliore amico di Demir, che muore dopo essere stato colpito da Hatip Tellidere.

Non molto tempo dopo Züleyha e Müjgan partoriscono, quasi nello stesso momento: la prima dà alla luce una bambina, figlia questa volta di Demir, Leyla; la seconda invece un bambino, Kerem Ali, nato però prematuro, di sette mesi e mezzo, con dei problemi respiratori.

Altri colpi di scena aspettano i protagonisti: Müjgan filma di nascosto Yılmaz e Züleyha che parlano dell’omicidio di Ercüment; il nipote di Hünkar, fa vedere il filmato a Demir che, sconvolto dalla situazione, allontana Züleyha dai suoi figli. Decide poi di ucciderla e la porta in un bosco, ma alla fine la lascia a terra ferita. La donna, dopo essersi ripresa, si rifugia presso la tenuta di Fekeli, accanto a Yılmaz, per poi presentarsi alla tenuta degli Yaman armata di pistola. Züleyha vuole vendicarsi per tutti gli abusi subiti. Spara perciò a Demir, che però si salva. La donna viene quindi arrestata con l’accusa di omicidio. Müjgan invece, poiché Yılmaz vuole il divorzio, è pronta a suicidarsi e gli lascia una lettera. Viene salvata però da sua zia Behice, che per caso aveva letto la lettera indirizzata a Yılmaz. La ragazza, però, è ancora piena di rancore. E così, mesi dopo, quando Züleyha esce dalla prigione, le punta una pistola contro e la ferisce gravemente.

Non c’è pace per Züleyha, ma anche per tutti gli altri protagonisti che dovranno affrontare molte altre sfide prima di trovare una serenità che possa garantire ai protagonisti di poter vivere la propria storia d’amore.

Come finisce la storia di Terra Amara?

Molti telespettatori italiani si domandano come finisca la storia di Terra Amara, cosa faranno i protagonisti e quanti di loro sopravviveranno a tutte le vendette, gli incidenti, i segreti e i colpi di scena a cui ormai sono abituati. Senza voler anticipare troppo della trama e delle cause che porteranno molti dei personaggi amati dai telespettatori a perdere la vita, vediamo come finisce la storia raccontata nella famosa soap turca.

In varie circostanze, scoprendo verità o nascondendo segreti, moriranno diversi protagonisti: Hünkar, nel momento in cui sta per sposarsi con Fekeli, sarà uccisa, e anche lo stesso Fekeli, tempo dopo, verrà ammazzato da uno degli uomini di Abdülkadir; Yılmaz morirà in un terribile incidente stradale; Behice dopo essere stata scoperta si toglierà la vita; Müjgan, dopo aver trovato finalmente la serenità con Fikret (nipote di Ali Rahmet Fekeli), perderà la vita in un incidente aereo; Demir finirà in prigione per un crimine che non ha commesso, riuscirà a sfuggire grazie a Fikret, ma morirà in un attentato alla villa.

Gli spettatori scopriranno che la vera protagonista di Terra Amara si rivelerà essere Züleyha. Dapprima sarà salvata da Raşit Kaya, che la ritrova dopo essere stata colpita da un colpo di pistola.Nel corso della storia la ragazza perderà però il suo terzo bambino per un incidente stradale. Inoltre sposerà Hakan Gumusoglu (il quale si presenta all’inizio sotto la falsa identità di Mehmet Kara) che, arrivato alla tenuta degli Yaman, otterrà quasi subito la fiducia e l’alleanza della donna. La felicità dei due novelli sposi, Züleyha e Hakan, durerà poco: Betül, la figlia di Sabahattin e Şermin, volendo uccidere Züleyha, colpirà inavvertitamente proprio Hakan.

Züleyha rimarrà dunque sola dopo la morte di tutti i suoi amori e deciderà di vendicarsi dei suoi numerosi nemici assicurandosi che vengano arrestati. Una missione che la vedrà alla fine vittoriosa.

Negli episodi finali vedremo quindi Züleyha che vivrà felice con i suoi figli, chiudendo definitivamente con l’amore. La storia finirà con i personaggi rimasti che si raccontano di come stanno vivendo la propria vita nel presente narrativo e si vedrà Adnan, ormai adulto, che ha filmato la vita di sua madre Züleyha sin dall’inizio.

Terra amara - Da lunedì 14 novembre alle 14.10, su Canale 5

Come muore Yılmaz Terra Amara?

Uno dei protagonisti di Terra Amara, molto amato dai telespettatori italiani, in base a quanto svelato dalle anticipazioni in arrivo direttamente dalla Turchia, lascerà presto la soap. In realtà, almeno seguendo la programmazione italiana, la morte di Yılmaz Akkaya avverrà tra molti episodi. Moltissimi telespettatori si chiedono già come morirà il protagonista.

L’uomo avrà un grave incidente stradale. Ma facciamo un passo indietro prima di arrivare al momento fatale per la sua vita: Yılmaz e Züleyha finalmente saranno liberi di rivivere il loro amore, quindi divorzieranno dai rispettivi coniugi, ma avranno delle condizioni da rispettare. Züleyha infatti dovrà rinunciare alla secondogenita Leyla, lasciandola al padre Demir, mentre Yılmaz, lascerà il piccolo Kerem Alì a Müjgan. Invece, il frutto del loro amore, il primogenito Adnan, rimarrà con loro, e insieme programmeranno di trasferirsi lontano da tutti per ricominciare una nuova vita lontano.

Prima della partenza, però, il piccolo Kerem Alì verrà ricoverato d’urgenza in ospedale e sarà proprio mentre Yılmaz, terrorizzato e in agitazione per le sorti del figlio, cerca di raggiungerlo che perderà il controllo dell’auto e sarà vittima di un tragico incidente stradale.

Ironia della sorte sarà proprio Demir che tenterà di salvarlo, lo aiuterà ad uscire dall’auto mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Ormai però le condizioni di Yılmaz saranno troppo gravi. Prima di morire riuscirà con le residue forze ad affidare inaspettatamente alle cure di Demir sia Züleyha sia suo figlio.

Come già preannunciato, questo avverrà nel corso della terza stagione, seguendo la programmazione turca. Quindi ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di assistere alla tragica perdita di un personaggio tanto amato.

Chi è Uğur Güneş, attore protagonista di Terra Amara

Uno dei protagonisti di Terra Amara, l’amatissimo Yılmaz Akkaya, è interpretato dall’attore turco Uğur Güneş. Nato il 10 novembre del 1987 ad Ankara, la capitale della Turchia, si è laureato presso la facoltà di lingue, storia e geografia dell’Università di Ankara. Decide poi di iscriversi all'Università di Hacettepe per studiare recitazione e, dopo alcuni anni, ottiene un’altra laurea.

Per qualche anno impegnato in ruoli minori e in film e serie di discreto successo, indubbiamente raggiunge la sua svolta lavorativa nel 2018, quando viene scelto per interpretare il ruolo di Yılmaz Akkaya nella serie Bir Zamanlar Çukurova, ossia la tanto amata anche in Italia Terra amara. Mantiene il ruolo fino al 2021, ma nel frattempo recita anche nel film Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu diretto da Özer Feyzioglu, nel 2019, e nella serie Kanunsuz Topraklar, nel 2021. I suoi più recenti impegni lavorativi lo vedono nel cast del film Dumlupınar: Vatan Sağolsun diretto da Can Ulkay, nel ruolo di Gazi nel film Serçenin Gözyaşı e nel ruolo del Capitano di fanteria Ali Banazlı nella serie Al Sancak.

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, in passato ci sono stati molti rumor su un possibile flirt con la sua collega Hilal Altinbilek (che interpreta Züleyha in Terra Amara). I due però non sono mai stati insieme e infatti non hanno mai confermato le voci sul loro conto. A Güneş è stata attribuita anche una relazione con Reyhan Cansu, una nota cantante turca. In realtà, al momento l’attore è single, da quanto ne sappiamo, ma ha dichiarato di essere alla ricerca della compagna giusta con la quale metter su famiglia, e ha dato anche indicazioni sulla sua donna ideale: matura, intelligente, sicura di sé ed empatica, ma senza un ego smisurato. L’attore ha anche detto di voler essere colpito, almeno a primo impatto, dagli occhi e dal sorriso della sua futura compagna di vita. Riuscirà a trovare la donna che fa per lui?

Quando finisce Terra Amara in Italia?

La trasmissione della serie televisiva turca Terra Amara in Italia segue una suddivisione diversa degli episodi. In origine il totale delle quattro stagioni conta 141 episodi, ma per esigenze di messa in onda, sono stati suddivisi in puntate più brevi, per un totale di 780. La messa in onda della serie, su Canale 5, è iniziata il 4 luglio 2022 e la prima stagione, nel conto degli episodi per il pubblico italiano, è stata trasmessa fino al 18 febbraio 2023. Mentre la seconda stagione è stata trasmessa dal 20 febbraio e durerà fino al 21 giugno 2023, salvo cambi di palinsesto o ritardi di varia natura nella messa in onda.

La terza stagione in Italia dovrebbe iniziare il 22 giugno 2023, mentre poco definita è la data della sua conclusione. Invece, la quarta e ultima stagione, ancora inedita nel Bel Paese, non ha ancora una data ufficiale di inizio. Contando però le puntate originali e tenendo conto della suddivisione per il day-time italiano, potrebbe iniziare nei primi mesi del 2024, per concludersi, e con lei l’intera serie, verso la fine del 2024.

Stagione 1 35 episodi in Turchia 156 episodi in Italia Stagione 2 28 episodi in Turchia 155 episodi in Italia Stagione 3 39 episodi in Turchia 233 episodi in Italia Stagione 4 39 episodi in Turchia 233 episodi in Italia

Dove vedere Terra Amara

La serie televisiva Terra Amara, in Italia, è in onda dal lunedì al venerdì tra le 14.10 e le 14.45, mentre il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 16:30, su Canale 5. Le 141 puntate già realizzate e andate tutte in onda su ATV tra il 2018 e il 2022 in Turchia hanno una durata più lunga, di circa 150 minuti, mentre in Europa e in Italia la durata è stata ridotta a seconda delle esigenze di palinsesto. Infatti, in Italia ogni episodio originale è stato suddiviso in tre puntate da 45-50 minuti, come prevede anche la versione europea. Dal 14 novembre 2022 Mediaset ha deciso di ridurre la durata delle puntate a 25 minuti a seconda del palinsesto giornaliero.