Signorini accusato da Striscia: "Non ha rispettato il protocollo Covid-19"

GF Vip 6, Alfonso Signorini ha dichiarato in diretta di avere la febbre a 38°. Striscia La Notizia lo accusa di aver violato il protocollo Covid

E' sorta una discreta polemica nei confronti di Alfonso Signorini, che a Grande Fratello Vip 6 ha dichiarato si soffrire dei febbe a 38. In questo caso il presentatore avrebbe violato il protocollo anti Covid-19 pensato per limitare la diffusione del virus. L'accusa è partita da Striscia la Notizia, che ha mandato in onda una clip del GF Vip 6 trasmessa venerdì 22 ottobre. “Sto facendo il programma con 38 di febbre stasera”, dichiara Signorini senza problemi al pubblico e alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Peccato che oggi con il protocollo Covid, che rientra nell'odinanza 546 del 13 maggio 2020, preveda che non sia possibile entrare in nessun esercizio commerciale o luogo di lavoro con una temperatura superiore a 37,5°.

Quella di Signorini potrebbe essere stata soltanto una battuta mal riuscita ma il dubbio che il presentatore abbia violato le regole in materia di salute pubblica resta. “L’ha dichiarato lui stesso vantandosene”, sottolinea Alessandro Siani a Striscia la Notizia. Proprio in questi giorni il tema del protocollo Covid è diventato molto popolare con il caso di Mietta a Ballando con le Stelle. La cantante è risultata positiva al Covid e ha partecipato al programma senza aver effettuato il vaccino ma possedendo il Green Pass.