Sondaggio giornalisti tv più noti d’Italia, flop di Lilli Gruber e “compagne"

Sondaggio sui giornalisti tv più noti d'Italia: il flop di Lilli Gruber e le altre. La classifica

Non brillano, le donne, nel sondaggio sui giornalisti tv più noti d’Italia. Come riporta il Secolo d’Italia, le telegiornaliste in servizio sul piccolo schermo ormai da anni, non arrivano al cuore del pubblico a pieni voti, e sono rimandate all’esito del monitoraggio della Rai sui giornalisti più famosi in Italia, effettuato in collaborazione con Ipsos e rivelato da Dagospia. Stando alla classifica stilata dal sondaggio in esame, infatti, Lilli Gruber e “compagne” non attraggono più di tanto l’attenzione dei telespettatori che le piazzano da metà classifica in poi nella graduatoria dei giornalisti tv più “conosciuti”.

Proprio la Gruber non svetta, anzi, risulta essere meno nota di Paolo Brosio. E Concita De Gregorio? Ottiene un magro riconoscimento con il 27,9% dei sondati, seguita da Francesca Fagnani, già al timone di Belve da anni, nell’ottobre 2022 che vede assestarsi sul 10,6% di notorietà rispetto al pubblico. Non solo. A proposito di colleghe in onda da tempo e quotidianamente presenti sul piccolo schermo, c’è chi va anche peggio, come la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, che nel maggio 2021 segnava un 20,4%. O come Serena Bortone, da diverse stagioni alla guida di Oggi è un altro giorno, che raggiunge un tiepido 28,3%.

Sondaggio sui giornalisti tv più noti d'Italia, ecco chi svetta

Per ottenere risultati migliori bisogna arrivare a Milena Gabanelli, storica madrina di Report, che raccoglie il 39,6%. Mentre Ilaria D’Amico ottiene il 48,4%. Veronica Gentili si assesta sul 22,9%, Tiziana Panella sul 22%. Myrta Merlino sul 26,3%.

Tra i dominatori della hit al vertice Bruno Vespa (89,8%), seguito da Alfonso Signorini (86,3%). Enrico Mentana (81,3%). Paolo Brosio (77,9%). A loro seguono Massimo Giletti (76,9%). Benedetta Parodi (71%). Appunto, Lilli Gruber (70,1%), quindi Cristina Parodi (70%). Mario Giordano (69,9%). Barbara Palombelli (67,3%). A seguire, in discesa, Cesara Buonamici, Michele Santoro, Giovanna Botteri (61%) ma anche Bianca Berlinguer (54,8%), Lucia Annunziata (54,1%) e Giovanni Floris (52,6%).