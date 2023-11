Star Wars su TV8, la trilogia va in prime time. Ecco quando

La trilogia originale di Star Wars sbarca su TV8

La saga ideata e diretta da George Lucas, ambientata in una galassia immaginaria e in un’epoca non precisata, in cui bene e male sono in eterna contrapposizione, prende le mosse con l’episodio IV Star Wars: Una Nuova Speranza del 1977, cui seguono altre due pellicole, distribuite a tre anni di distanza l’una dall’altra: Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora e Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

I tre film della trilogia originale, basati sulla sconfitta dell’Impero Galattico e sulla sua lotta contro l’Alleanza Ribelle, saranno in onda su TV8 dal 12 novembre, e per le successive due domeniche, alle ore 21.30.

Star Wars, che appartiene al genere della space opera, attinge da un universo popolato da astronavi, da umani e da diverse altre specie viventi provenienti da tutti gli angoli della galassia. Al centro della trama, robot e droidi. Il bene e il male sono incarnati, rispettivamente, dagli ordini dei Jedi e dei Seth, che attingono i loro poteri dal lato chiaro e oscuro della Forza, un campo di energia mistico generato da tutti gli esseri viventi che pervade l'universo e tutto ciò che esso contiene.