Tali e Quali 2023, Renzo Arbore da Carlo Conti. Le anticipazioni

Tali e Quali 2023, Carlo Conti torna su Rai1 per la quarta puntata con Renzo Arbore giudice

Andrà in onda sabato 28 gennaio su Rai1 e in prima serata (ore 21.25) la quarta puntata di “Tali e Quali” edizione 2023, il varietà di grande successo condotto da Carlo Conti, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

A una settimana dalla finalissima, anche in questo appuntamento sul palco ci saranno Artisti ‘non professionisti’ pronti a mettersi in gioco sul piccolo schermo, con l’obiettivo di portare tutta la propria allegria e, perché no, tutto il proprio estro, mettendosi nei panni degli artisti della musica nazionale e internazionale che dovranno interpretare.

Questo sabato decreterà gli ultimi Artisti che tra sette giorni se la ‘vedranno’ appunto nella finalissima, che avrà come protagonisti i primi due classificati delle quattro serate.

Ma, vista la bravura espressa nelle puntate del programma dai "3° classificati", piccolo colpo di scena: la giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, avrà anche il compito di "ripescare" quello che avrà individuato come "miglior 3°"; questo Artista conquisterà il diritto di partecipare a pieno titolo alla grande Finale della prossima settimana e di concorrere al titolo di "Campione di Tali e Quali 2023".

Ospiti fissi: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Quarto giudice "tale e quale" a Renzo Arbore (dopo che nella scorsa puntata era stato un famosissimo chef).

Tutti gli Artisti, oltre alla grande trepidazione della loro "prima volta", provano anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di "Tale e Quale Show": dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.