Teatro Arcimboldi Milano per San Valentino: T’AM❤

San Valentino è alle porte e TAM Teatro Arcimboldi Milano ha pensato di ridisegnare nuovamente il proprio logo per creare esclusivi gadget dedicati a tutti gli innamorati.

E così, dopo il successo dell’iniziativa lanciata in occasione delle festività natalizie con TAM Tanti Auguri Milano, TAM si veste d’amore e diventa T’AM❤.

Da lunedì 18 gennaio e fino a domenica 14 febbraio, T’AM❤ sarà disponibile sul sito web e sui canali social del teatro, con una collezione limitata di originali regali per lui e per lei da personalizzare con il nome della propria dolce metà, della coppia o una frase d’amore scelta.





Romantici pensieri che sorprenderanno la persona amata e che ci aiuteranno a sostenere il teatro: il divertente grembiule, i soffici cuscini, il dolce orsacchiotto, la coppia di tazze, i due lucchetti.

Inoltre, sarà possibile acquistare anche delle speciali Gift card da € 30, € 60 o € 100 che si potranno utilizzare per vivere grandi emozioni al TAM Teatro Arcimboldi Milano.

Acquistando uno o più regali, tutti gli acquirenti riceveranno in regalo l’esclusiva membership card TAM TOGETHER, che permetterà di ricevere inviti a spettacoli, eventi e incontri con artisti e di godere di tante altre agevolazioni per tutti gli eventi del TAM, e non solo.

Un dono piccolo, ma di grande importanza che ci aiuterà a guardare con fiducia e speranza alla ripresa della regolare attività di spettacolo e al momento in cui torneremo a vivere tutti insieme l’esperienza unica e indimenticabile di una serata al TAM Teatro Arcimboldi Milano.