Teseghella, il nuovo singolo? E' arrivato "Hollywood", ballad indie-pop

Teseghella canta Hollywood

Si intitola “Hollywood” (Maciste Dischi, distribuzione Warner Music) il nuovo singolo di Teseghella, artista di casa Maciste Dischi tra le nuove voci da tenere d’occhio e ascoltare nel nuovo anno. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Prodotto da Okgiorgio “Hollywood” è una ballad indie-pop sincera e senza tempo. In questo brano Teseghella condensa nostalgia, rabbia e dolcezza. Con la sua voce graffiante e al tempo stesso avvolgente, l’artista laziale riesce a intrecciare la sua vita con quella di chi lo ascolta, grazie ad una forte empatia e alle esperienze di vita che porta in musica, semplici ma universali.

Teseghella descrive “Hollywood”

“Ho scritto questa canzone a luglio e per la prima volta ho potuto registrare e produrre in uno studio di registrazione vero. Ci sono io frustrato e c’è lei che è irraggiungibile, storia di tanti, ma in quel momento era mia soltanto. Ha tirato in cielo una pietra così in alto da diventare stella. Hollywood è la walk of fame dei miei sentimenti in quel momento, che con Okgiorgio ho fatto diventare musica.”

Teseghella nasce nel 1999, vive e cresce a Roccasecca in provincia di Frosinone, a metà strada tra Roma e Napoli. Le sue canzoni sono il punto esclamativo che interrompe una “giornata tipo”, a volte per una carezza, a volte per uno spintone. Strofe dall’attitudine hip hop fanno il paio con ritornelli pop cantautorali, aperti, aspri e appiccicosi. Teseghella sa rendere importanti cose apparentemente piccole, sa commuovere raccontando di un calciatore che appende le scarpe al chiodo, ironizza sulla sua storia d’amore velenosa, rende poetico un panino al salame e poi spiattella in faccia la noia romantica della provincia italiana. Nella sua playlist Nas o Kanye West possono capitare prima o dopo Califano e Ivan Graziani. Nel tempo libero aiuta i suoi genitori al banco del mercato. Nel tempo pieno scrive, dice, una canzone al giorno. Teseghella fluttua tra i generi, arriva di rincorsa ma mai in ritardo.