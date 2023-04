"Ti dedichi poco ai tuoi figli", Elena Santarelli si scaglia contro le prof

Elena Santarelli non ci sta: "Anche ieri i miei figli erano con me"

Elena Santarelli si dedica anima e corpo ai propri figli, ci tiene a ribadirlo. Lo ha fatto proprio con una instagram story nella quale è ritratta sua figlia in giro per Roma, in cui la donna scrive piccata: “Ecco Greta in una piccola bottega vicino Campo Dei Fiori. Non sono obbligata a fare lo show con i miei figli, pensate ai vostri". La frecciatina, per nulla velata, è rivolta “alle professoresse che mi dicono che non sto con i miei figli”. La Santarelli ha voluto 'rassicurare' le malelingue: “I miei figli anche ieri erano con me”. L’invito a farsi i fatti propri è molto chiaro.

Da quando è diventata mamma infatti la showgirl si è allontanata sempre più dalla carriera tra tv e cinema per accudire i due figli avuti dal matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi. Negli ultimi anni, le uniche partecipazioni a vederla protagonista sono state quelle nei salotti della tv di intrattenimento, nei quali ha spesso raccontato la sua quotidianità e - come alcuni ricorderanno - la malattia di suo figlio Giacomo, che ha assorbito completamente le energie della showgirl di Latina e di suo marito. Insomma, proprio non accetta Elena Santarelli consigli non richiesti, della serie: ”Ditemi tutto, tranne che sono una madre assente”.