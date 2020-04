TIVUSAT, oltre 20 canali all news per essere informati sul Coronavirus

Notizie chiare, puntuali e complete per essere costantemente aggiornati su quello che accade e sulle prospettive future. Un bisogno costante che si è accresciuto a causa dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione in tutto il mondo del Covid-19. Una necessità per combattere il proliferare di fake news che distorcono la realtà e aumentano l’ansia per un nemico invisibile e pericoloso.

Per questo, oggi più che mai, l’offerta di tivùsat ha nell’informazione uno dei suoi caratteri distintivi: dei 150 canali tv e radio, di cui 52 in HD, e 7 in 4k, più di venti sono dedicati esclusivamente all’informazione, italiana e internazionale.

Nella proposta di tivùsat, oltre ai principali canali italiani di news - Rai News 24 e TGcom24 - sono disponibili i più autorevoli canali all news internazionali: BBC, CNBC, France24, I24 News, Euronews che è trasmesso in otto lingue, tra cui russo e arabo.

tivùsat supera i confini europei per arrivare in Turchia, con TRTworld, in Cina con CGTN”, in Giappone con Nhk World-Japan”. Sulla piattaforma satellitare gratuita italiana sono visibili anche Al Jazeera e Al Jazeera English.

Su tivùsat sono disponibili anche i canali di informazione tematici come quello della Camera dei deputati, che assicura le dirette di tutte le sedute dell'Assemblea e la trasmissione, in diretta o in differita, delle audizioni delle Commissioni, oltre a documentari, materiali di archivio e programmi autoprodotti. Spazio poi a BFC, il nuovo canale all news dedicato alla business community, che offre idee, trend, interviste e approfondimenti per il mondo della finanza, delle imprese e dei leader di domani.

Alcuni di questi canali, come Rai News 24 e Al Jazeera sono in HD e, oltre alle informazioni, garantiscono una qualità della visione estremamente elevata.

tivùsat: una fonte di crescita e conoscenza, uno strumento per unire le persone e superare le barriere geografiche e linguistiche.

A proposito di tivùsat:

Circa il dieci per cento delle famiglie italiane riceve oggi la tv via satellite grazie a tivùsat, con oltre 3,6 milioni di smartcard attivate e 6 milioni di spettatori.

Fondata nel 2009 e gestita da Tivù s.r.l, società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV locali e Aeranti Corallo, tivùsat rappresenta la soluzione ideale per chiunque abbia problemi di ricezione del segnale terrestre, poiché permette di raggiungere tutte le aree del territorio, anche quelle che, per ragioni orografiche, risultano di difficile copertura.

Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM certificati tìvùsat.

È la prima piattaforma satellitare gratuita italiana, con la quale accedere ai canali generalisti, ai canali digitali terrestri e alle principali emittenti internazionali. Tivùsat è l’unica piattaforma gratuita dove è possibile vedere oltre 150 canali, 52 dei quali in HD e 7 in 4k.