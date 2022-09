Valentina Bissoli conquista Venezia 79 con un abito di Matteo Perin

L'affascinante Valentina Bissoli calca il red carpet di Venezia 79, fasciata da un abito griffato dallo stilista Matteo Perin

Lo stilista Matteo Perin presente alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia con una sua incantevole creazione, indossata da Valentina Bissoli. La modella veronese, già musa di diversi fotografi e campagne pubblicitarie, ha sfilato sul red carpet il 4 settembre con un abito in velour blue stropicciato ispirato al Rinascimento con twist al 21esimo secolo, impreziosito sulla spalla da un accessorio in diamanti.



"Un particolare che vuole ricordare lo splendore dell'epoca a cui mi sono ispirato. Azzeccatissimo per la Mostra, visto che Venezia era proprio sul tetto del mondo durante quel periodo", sottolinea Matteo Perin, che è pronto ancora una volta a far sognare con il suo stile inconfondibile. Uno stile che, lo ricordiamo, ha già conquistato star internazionali come John Travolta, Clive Davis e Marisol Nichols, che hanno più volte indossato outfit firmati dal designer veronese.