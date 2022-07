Valeria Marini si è trovata il toy boy e parteciperà al Pride di Napoli

La soubrette Valeria Marini ha un toy-boy e sabato 2 luglio sarà ospite del Pride di Napoli

La show girl Valeria Marini è ospite del Pride di Napoli. Sabato 2 luglio la sfilata arcobaleno partirà da Piazza Municipio alle 17.00 e all'arrivo nei pressi del lungomare ci sarà Valeria, che si esibirà cantando l'ultimo successo discografico "Baci stellari, besame", brano prodotto da Gianni Testa per la Joseba Label e distribuito da Ingrooves.

Chi è il toy-boy di Valeria Marini

Chiassà se al Pride ci sarà anche il nuovo fidanzato di Valeria Marini, Eddy Siniscalchi, più giovane di lei di 20 anni. I due sono stati pizzicati dal settimanale Diva e Donna che ha pubblicato gli scatti dei baci tra la 55enne diva italiana e il manager che, a quanto pare, frequenterebbe da qualche settimana. I due sono stati avvistati sia in riva al mare e poi in acqua dove, appunto, si sarebbero baciati.

da Diva E Donna



Alla vigilia dell'esibizione Pride Valeria Marini afferma: "Partecipare al Pride Napoli 2022 per me è un onore. Sono molto felice di far da eco a tutte quelle voci che urleranno all'unisono per un solo obiettivo: scacciare via ogni tipo di discriminazione. Ho voglia di ballare e ridere a ritmo della mia canzone, dando uno schiaffo morale a chi si diverte ancora a distruggere i sogni e la vita degli altri. Non ci sono differenze quando si tratta d’amore. Baci stellari".

Madrina dell'evento Bianca Guaccero, tra gli ospiti anche Alexia, Maria Mazza, Marco Carta, Virginio, Priscilla, Vergo, Mavi, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Mr.Hyde, Rico Femiano, Antonino e la drag queen Bellatrix.