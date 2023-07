Vanessa Grey sfida Elodie e Mengoni: "Tette? Hit dell'estate contro il body shaming"

Vanessa Grey lancia Tette: "Un brano contro il body shaming"

"Un brano ironico e provocatorio": Vanessa Grey, cantante e speaker radiofonica su Rtl 102.5 scalda l'estate in musica con "Tette". Da Pazza Musica a Italo Disco, le hit dell'estate hanno trovato sulla loro strada una canzone rivale che non t'aspetti? Allegra, divertente e con un'anima sociale: un brano contro il body shaming. "Abbiamo voluto trattare questa tematica, proprio per riflettere ma anche per sorridere!", sottolinea Vanessa Grey ad Affaritaliani.it.

Vanessa Grey, la mia canzone "hit dell'estate". L'intervista

Vanessa e il tuo nuovo singolo. Hai scelto un titolo provocatorio. Che reazione ti aspetti dal pubblico?

Positiva ed "entusiastica" mi auguro possa diventare un inno, una canzone senza tempo.

Un brano contro il body shaming. Cosa ti ha spinto a scriverlo e com'è nata l'idea?

"L'attenzione al nostro corpo e ad accertarsi per quelle che si è con maggiore consapevolezza e stima, è nata da una mia storia personale ero io la prima a non accettare le mie "tette" ... Oggi per fortuna non è più così anzi! Con Karin Amadori e Valerio Carboni in modo ironico abbiamo voluto trattare questa tematica, proprio per riflettere ma anche per sorridere!

Insieme a Vanessa Grey, che ne è anche autrice, hanno collaborato alla realizzazione del brano: Valerio Carboni (autore e compositore), Karin Amadori (autore e compositore), Claudio di Cicco (autore), Marco D'Agostino (mastering).

Cos'ha la tua canzone per diventare la hit dell'estate?

È unica, ma lo dico con la massima umiltà, ci credo moltissimo e anche i primi riscontri sono super positivi, tante donne la amano ma anche tanto uomini che si ritrovano nel testo della canzone... Però per me Tette non è solo una canzone è ben di più, è un progetto che è iniziato e che ha tantissimi sviluppi.

Chi sono le cantanti contemporanee e quelle del passato a cui ti ispiri?

Bella domanda, amo le belle voci, da Tina Turner ad Elisa, da Aretha Franklin a Giorgia, da Alicia Keys a Mia Martini... Voci comunicative che solo attraverso l'emissione del suono capisci già cosa vogliono dire.

Tre canzoni che hanno scandito la vita di Vanessa Grey...

Strani Amori di Laura Pausini, durante i miei viaggi per le lezioni di canto, Laura era un must nel tenermi compagnia. Dedicato di Loredana Bertè, la mia prima canzone cantata in pubblico. Ho messo Via di Luciano Ligabue, il mio primo concorso. Insomma le prime volte lasciano il segno anche con le canzoni.

Vanessa Grey e la cover della sua canzone



Da Tette alla Riviera dei Fiori. Dopo aver presentato "Area Sanremo" hai il sogno di finire sul palco dell'Ariston da cantante?

Amo da sempre quel palco, mi piacerebbe poter essere una conduttrice del festival e avere la possibilità di cantare. Sarebbe un sogno che si realizza ... Quel palco lì è una tradizione ed è una mia ambizione.

Tra i tormentoni di questa estate 2023 quali ti hanno colpita di più?

Italo Disco dei The Kolors Pazza Musica di Marco Mengoni ed Elodie Disco Paradise di Fedez, Articolo 31 e Annalisa

Chi è Vanessa Grey

Speaker Radiofonica, conduttrice, cantante, Vanessa Grey si approccia al mondo artistico già da piccolissima. Inizia, fin da bambina, a studiare canto con Maria Dato (mamma di Mia Martini) e pianoforte, conseguendo il 3° anno di Teoria e Solfeggio al conservatorio di Taranto. Presto l’amore per la musica incontra la passione per la radio così, iniziano le prime esperienze radiofoniche con Radio Sound e Radio Azzurra appartenente al gruppo delle grandi radio del sud. Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 collabora dapprima per Radio Bellla & Monella e successivamente per Radio Reporter. Nel 2017 inizia una nuova avventura radiofonica con Radio Zeta con un programma notturno per poi condurre, nel 2018, il “Buongiorno Zeta” insieme a Gianni Riso. Presenta insieme a Massimo Cotto la finale di Area Sanremo proclamando i 25 vincitori che accederanno a Sanremo Giovani su Rai Uno. Numerosissimi gli artisti della musica italiana intervistati da Vanessa tra cui Jovanotti, Michele Bravi, Gianluca Grignani, Elodie, Fiorella Mannoia e tanti altri artisti. Lo scorso maggio le viene conferito il “Premio eccellenza donna Fidapa Bpw Italy, sezione Monza e Brianza, 2023”. Attualmente dal lunedì al venerdì, è in diretta dalle 21 alle 24, su RTL 102.5 News e tutti i giorni dalle 11 alle 13 su Babayaga Tv. Vanessa fa inoltre parte della famiglia di Up Music per supportare e guidare giovani artisti del ramo Academy.