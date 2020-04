Vite da Copertina, arrivano le nuove puntate su TV8. Le anticipazioni

Vite da Copertina, nuove puntate su TV8 con Eleonoire Casalegno e Giovanni Ciacci

Si rinnova su TV8 l’appuntamento con Vite da Copertina. Dal 20 aprile, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30: l’effervescente coppia composta dalla conduttrice e attrice Elenoire Casalegno e dal costumista e curatore d’immagine Giovanni Ciacci, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, torna alla conduzione del rotocalco dedicato ai personaggi del mondo dello spettacolo.

Vite da copertina, le anticipazioni delle nuove puntate su TV8

A impreziosire la prima puntata ci sarà la speciale classifica dei 10 Vip che sono passati dalle stalle alle stelle. Nei giorni successivi non mancherà un focus sul nuovo Bobo Vieri, che è diventato da poche settimane papà per la seconda volta, sull’attore americano Patrick Dempsey, il dottore sex symbol di Grey’s Anatomy, oggi protagonista della serie Sky “Diavoli”, e Nemiche amiche, una puntata dedicata alle ex migliori amiche del mondo dello spettacolo. E per finire la settimana una nuova classifica: 10 star con baby fidanzate. In più, tutti mercoledì una nuova versione rinnovata di “che fine hanno fatto”.

Nelle nuove puntate la coppia ormai consolidata alla guida del programma torna a farci sorridere e a regalarci un momento di spensieratezza raccontandoci le biografie dei vip, le curiosità e i retroscena delle loro vite dorate.