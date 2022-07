Wanda Nara e la sua notte brava a Ibiza, in discoteca un uomo le bacia il seno

Scatenata da Ibiza, ecco Wanda Nara in discoteca dove uno sconociuto balla con lei e le bacia il seno

Wanda Nara continua la sua vacanza estiva, si trova ad Ibiza, in compagnia dei figli, della sorella e di un amico stilista. Soprattutto la manager e imprenditrice sa come deliziare i suoi follower: di giorno posta video piccanti dalla spiaggia o dallo yacht, mentre di notte si scatena in discoteca. In una delle storie pubblicate, la moglie di Mauro Icardi, documenta una nottata passata allo Ushuaia.

Tra un ballo sfrenato e l'altro, Wanda Nara è stata protagonista di un fuoriprogramma che è stato ripreso con il cellulare. Un ragazzo si è avvicinato a lei e le ha dato un bacio sul seno. Poi ha anche cercato di farla bere dal suo bicchiere, ma la moglie di Icardi ha rifiutato, non senza imbarazzo. Preoccupata dell'accaduto la sorella di Wanda che, come si sente nelle storie pubblicate su Instagram, l'ha invitata a cancellare i video. Ma la Nara non ha accettato il consiglio di Zaira, e ha reso pubblico quanto accaduto.