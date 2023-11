X Factor, Morgan vs Fedez: "Vuoi farmi da psicologo? No, sei troppo depresso"

X Factor, Morgan attacca Fedez nell'ultimo live: "Vuoi farmi da psicologo? Non credo, sei troppo depresso"

Momenti di tenzione al quarto live di X Factor 2023. Il protaonigsta è stato nuovamente Morgan con alcune dichiarazioni che hanno suscitato critiche da più parti. Il cantante dei Bluvertigo prima ha attaccato Fedez e Dargen D'Amico, poi ha criticato Ambra e perfino la conduttrice Francesca Michielin, che la scorsa settimana era finita nel mirino per un gaffe su Ivan Graziani.

"Trovo strano che, tranne i miei concorrenti, tutti gli altri abbiano fatto canzoni nuove. - ha detto Morgan commentando il format in diretta - A me sono state imposte le canzoni dei bootcamp. Non le ho scelte io. I miei non mi sono piaciuti. È stato studiato a tavolino un metodo per sfavorirmi".

Dopo l'esibizione degli Sickteens è partita la lite tra Morgan e Dargen D'Amico, che non si è fermata nemmeno durante la performance di Maria Tombra. Il secondo si è scusato per l'accaduto ma Fedez si è visto costretto a commentare: "Se volete farci parlare, gentilmente. Altrimenti vi cagate solo voi due. Sai qual è la differenza tra me e te, Dargen? È che io il tuo concorrente l'ho ascoltato, e voglio dire come la penso".

Dopo l'esibizione dell'Ultimo Dandy, Morgan prima ha messo in imbarazzo la Michielin tornando sulla gaffe su Graziani della scorsa puntata e poi ha giudicato come un trucchetto scorretto la coreografia. Fedez ha provato a calmare gli animi ma si è sentito rispondere: "Vuoi farmi da psicologo?". Al che il marito di Chiara Ferragni ha replicato: "Non sarei in grado". Poi l'uscita infelice di Morgan: "Eh no, sei troppo depresso". La frase ovviamente ha scatenato una polemica feroce contro l'artista sui social network.