X Factor, scintille tra Morgan e Ambra: "Giudicava i culi di ogni cantante"

X Factor, la lite tra Morgan e Ambra alle audizioni

La nuova edizione di X Factor 2023 ha preso il via, almeno offline, prima della messa in onda a partire da settembre. In questi giorni infatti presso gli studi del Teatro Repower di Assago (MI) sono iniziate le registrazioni delle audizioni per scovare i cantanti che comporranno la nuova rosa del talent show.

Proprio lì si sarebbe consumata la prima lite tra i giudici, a quanto riporta Dagospia. La rivelazione proviene da una nota influencer a tema gossip, Deianira Marzano, che avrebbe condiviso alcuni messaggi ricevuti da sua cugina direttamente dagli spalti del pubblico presente alla registrazione. In particolare, dallo screen viene riportato che: “Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo. Lui giudicava i culi di tutte le cantanti”.

Insomma, Morgan continua a tenere banco in ogni edizione di X Factor a cui partecipa e il suo ritorno al tavolo dei giudici darà sicuramente filo da torcere ai colleghi. Una cosa è certa: per gli spettatori il divertimento è assicurato.