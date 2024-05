X Factor, torna Agnelli, addio Michielin e Giorgia... Nuovi conduttori. Rumor

X Factor 2024, nuova conduzione affidata a Giorgia? Rumor

Dopo il grande successo delle scorse stagioni, Sky ha già annunciato che X Factor, il talent show musicale, tornerà anche nel 2024 con tanti artisti emergenti pronti a mettersi in gioco sul palco. Non conosciamo ancora tutti i particolari ma stando alle ultime indiscrezioni Francesca Michielin potrebbe non essere più la conduttrice del talent show al suo posto, però, sarebbe stata chiamata un'altra grande voce della musica italiana, ovvero Giorgia. La cantante di "Come saprei" ha infatti una grande esperienza televisiva e una personalità solare che saprebbe coinvolgere sia i giudici che i concorrenti. Come riporta Fanpage, "oltre a questo cambio di passo, sono previste modifiche anche nella composizione della giuria. Stando ad alcuni rumors circolati sul programma, che dovrebbe andare in onda a settembre 2024, in giuria dovrebbe ritornare Manuel Agnelli, Jack La Furia (ovvero il rapper Francesco Vigorelli), Achille Lauro e Paola Iezzi. Un parterre completamente rivoluzionato, quindi, come riportato dal Fatto Quotidiano secondo cui sarebbero questi i nomi che vedremo nella prossima edizione del talent".