Ibrahimovic, il film su Zlatan (da "Io Ibra") arriva in prima tv in chiaro

Ibrahimovic su TV8: Zlatan in prima tv

Zlatan, il biopic tratto dall’autobiografia “Io, Ibra”, scritta da David Lagercrantz con Zlatan Ibrahimovic, che racconta l’ascesa del campione svedese, concentrandosi sulla sua infanzia e adolescenza, fino alla sua affermazione in campo internazionale, arriva per la prima volta in chiaro, su TV8, lunedì 16 gennaio, alle ore 21.30.

Zlatan, il film sulla vita di Ibrahimovic

Zlatan è la storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi di Malmö fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcellona, Paris Saint Germain, Manchester United e LA Galaxy.

(foto Mark de blok)



Ibrahimovic, chi è l'attore che intepreta Zlatan

Con la regia di Jens Sjögren, protagonisti sono Granit Rushit e Dominic Andersson Bajraktari, che interpretano Ibrahimovic da adulto e da bambino, Cedomir Glisovic e Merima Dizdarević, rispettivamente il padre e la madre del campione, Emmanuele Aita nel ruolo di Mino Raiola e Duccio Camerini nei panni di Luciano Moggi.