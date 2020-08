Comincia dalla Repubblica Ceca il tour di cinque giorni in Europa centrale del Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, arrivato questa mattina a Praga. Pompeo resterà in Repubblica Ceca oggi e domani per poi andare in Slovenia, Austria e Polonia. In agenda, la realizzazione della rete 5G da cui gli Usa vogliono che venga esclusa la cinese Huawei, considerata una minaccia per la sicurezza.