Aereo perde portellone, terrore in volo. Restano a terra 171 Boeing

Aereo perde portellone, 171 fermi fino a ispezione

La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha ordinato l'ispezione immediata di 171 Boeing 737 MAX 9, che saranno sospesi dal volo fino a quel momento, a seguito di un incidente avvenuto durante un volo nei pressi di Portland (Oregon). La direttiva della FAA "richiede agli operatori (compagnie aeree) di ispezionare gli aerei prima di un nuovo volo", scrive l'agenzia in un comunicato, stimando che questa operazione richiederà tra le 4 e le 8 ore per ogni aereo. Secondo i dati forniti da Boeing, finora sono stati consegnati circa 218 esemplari del 737 MAX 9.

Prima dell'annuncio della FAA, la compagnia aerea statunitense Alaska aveva già fermato tutti i suoi 65 aerei di questo modello. La decisione ha fatto seguito all'incidente avvenuto venerdì scorso poco dopo il decollo di un volo Alaska Airlines dall'aeroporto internazionale di Portland (Oregon), intorno alle 17.00 ora locale, diretto a Ontario (California), alla periferia di Los Angeles. Una porta si è aperta e staccata dalla cabina dopo il decollo. L'aereo, che trasportava 171 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio, si trovava a un'altitudine di quasi 5.000 metri, secondo i dati di volo del sito web FlightAware. Dopo aver invertito la rotta, l'aereo è tornato ad atterrare all'aeroporto di origine, riportando solo lievi ferite.

L'aereo è tornato in sicurezza all'aeroporto internazionale di Portland con tutti i 171 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio a bordo", si legge in un comunicato dell'Alaska Airlines. "È stato davvero brutale. Appena in quota, la parte anteriore del finestrino si è staccata e me ne sono accorto solo quando sono scese le maschere d'ossigeno", ha raccontato alla CNN il passeggero Kyle Rinker. Secondo il quotidiano di Portland The Oregonian, che cita alcuni passeggeri, non c'era nessuno nel posto immediatamente vicino alla paratia esplosa. Ma l'adolescente nel sedile centrale si è visto strappare la camicia dalla decompressione, causando ferite minori, secondo il quotidiano.

Il Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, ha parlato sulla X di "un incidente terrificante" e ha detto di essere in contatto con la FAA. L'Alaska Airlines ha dichiarato sul social network X (ex Twitter) che "più di un quarto" della sua flotta di 737 MAX-9 è stato ispezionato dopo l'incidente e ha detto di non aver trovato "nulla di preoccupante" in questa fase. L'agenzia statunitense per la sicurezza dei trasporti, l'NTSB, ha annunciato di aver inviato un team a Portland per indagare sulle cause del malfunzionamento. L'aereo in questione era stato certificato a novembre. Il costruttore dell'aereo, la statunitense Boeing, ha dichiarato che stava raccogliendo ulteriori informazioni e che aveva un team tecnico a disposizione degli investigatori. United Airlines e Alaska Airlines hanno la più grande flotta di 737-9 al mondo. Anche Icelandair e Turkish Airlines li utilizzano.