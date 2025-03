AI fuori controllo: l'incontro Trump e Zelenski diventa una scazzottata

Trump contro Zelenski, la lite nella Studio Ovale della Casa Bianca, diventa far West con una scazzottata tra il presidente Usa e quello Ucraino.

Trump per primo tenta lo "strangolamento"

Il video postato su X è virale e in poco meno di un giorno ha superato i 4mln di utenti. Realizzato con l'Intelligenza Artificiale, vede il presidente Usa tentare per primo uno “strangolamento” e Zelenski che tenta di fermarlo. Quando quest'ultimo si alza in piedi dopo l'aggressione diventa boxer e costringe The Donald a fuggire dallo studio ovale. Se non fosse chiaramente “marcato” Ai sembrerebbe quasi reale.