Albania, Rama: "L'accordo sui migranti? Serve solo a Meloni per le Europee"

Albania, Rama: "Perchè non abbiamo votato Roma a Expo2030? Aveva già perso in partenza"

Il patto tra Albania e Italia per i migranti si consolida, dopo il via libera dal Consiglio dei Ministri la strada sembra in discesa. Ma è lo stesso presidente Rama a precisare alcune questioni. "L'Albania non spenderà niente per l’accordo sui migranti. Se funzionerà io non lo so, bisognerà provare per credere". Rama esce allo scoperto e dice a chi servirà davvero questo accordo. "Per governare - dice Rama a Il Fatto Quotidiano - bisogna vincere le elezioni. Servirà quindi a Giorgia Meloni questo patto e non sarebbe un peccato. Sta al governo italiano ora decidere e imporre i tempi, noi non siamo coinvolti in nient’altro che la nostra disponibilità di aprire casa nostra all’Italia e non perdere d’occhio l’implementazione giusta dell’accordo".

"La disponibilità massima data da noi - prosegue Rama a Il Fatto - è di tremila posti. Il governo italiano può ridurre, ma non aumentare questa cifra e poi può ruotare le persone come crede opportuno in base della velocità dell'iter legale necessario. Io non lo so se Giorgia ha in mente anche le elezioni europee quando pensa e lavora su questo, ma anche se le avesse non sarebbe un peccato mortale, perché per governare e fare le cose che prometti in democrazia devi prima vincere le elezioni e poi continuare a vincerle, se no le cose le puoi dire, ma non le puoi fare. I centri come dei lager? No, lager è una parola troppo forte, che io non userei. Certo non sarà un resort di vacanze, ma un centro di accoglienza e non sarà il primo centro di questo genere in Europa. Basta guardare in Grecia per non andare lontano". Rama poi lancia l'ultima frecciata al governo Meloni: "Su Expo2030 era evidente che Roma era già fuori dai giochi in partenza, l'Italia doveva giocarsela diversamente quella partita, per questo non l'abbiamo votata".