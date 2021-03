Andrew Cuomo nella bufera tra morti negate e accuse di abusi sessuali

Ed anche Andrew Cuomo, il Governatore di New York, uno tra i politici americani più conosciuti, sta lottando contro le accuse di molestie sessuali da parte di due collaboratrici.

In un primo momento, il governatore ha respinto le accuse e, sebbene abbia cercato di avviare un'indagine indipendente sul suo caso, ha poi chiesto che l’indagine fosse affidata a un avvocato scelto dal pubblico ministero e da un giudice.

Ieri Cuomo si è scusato, riconoscendo di aver fatto commenti inappropriati "che avrebbero potuto essere interpretati erroneamente come un tentativo di un approccio indesiderato dalla sua collaboratrice”.

La donna, Charlotte Bennett di 25 anni, è stata, fino al passato novembre, assistente del governatore e consigliere per le politiche sanitarie. Bennett ha dichiarato detto che Cuomo le avrebbe chiesto se fosse monogama e se avesse mai avuto rapporti con uomini più anziani. Inoltre la giovane ha confermato che le presunte molestie sarebbero avvenute durante la prima ondata di pandemia.

Quella della Bennet è la seconda denuncia dopo quella di un’altra collaboratrice, Lindsey Boylan, già funzionario per lo sviluppo economico, che ha confermato che il governatore, tra il 2016 e il 2018, l’avrebbe molestata in diverse occasioni baciandola sulle labbra nel suo ufficio di Manhattan. In un altro episodio, Cuomo, seduto di fronte a lei sull'aereo ufficiale, l'avrebbe invitata a giocare a strip poker.

.Bennett, secondo quanto riportato dal New York Times, ha dichiarato che il peggio sarebbe avvenuta il 5 giugno, quando Cuomo le avrebbe fatto molte domande personali, inclusa una sulle differenze di età nelle relazioni sessuali. Alla donna sarebbe sembrata una vera e propria proposta.

Cuomo, inoltre, le avrebbe detto di sentirsi solo durante la pandemia visto che non poteva abbracciare nessuno. La Bennett ha però affermato che il governatore non ha mai cercato di toccarla. Secondo il suo racconto, l'ex collaboratrice ha inteso che il governatore volesse dormire con lei e si era sentita terribilmente a disagio e spaventata pensando di poter perdere anche il lavoro.

Cuomo ha immediatamente risposto alle accuse con un comunicato alla stampa in cui ha negato i fatti e ha affermato di sentirsi , in quella occasione, come mentore della giovane donna.

"Non ho mai fatto avances a Bennett e mai ho inteso agire in modo inappropriato" ha detto Cuomo aggiungendo che la Bennet era un membro stimato del suo staff che ha tutto il diritto di parlare e di esprimere la propria opinione.

Il Governatore ha chiesto ai newyorkesi di attendere i risultati delle indagini "prima di emettere un giudizio".

In ogni caso il momento non è certo dei migliori per il politico democratico premiato con un Emmy speciale per le sue giornaliere conferenze stampa durante la pandemia. Infatti le due denunce di abusi sessuali si sono aggiunte ad un’inchiesta dell’FBI per un contestato numero di morti da Covid-19 nella case di riposo di New York.

E il fuoco amico della politica non ha tardato ad arrivare contro il potente Governatore. Fuoco sparato infatti dal democratico Bill de Blasio, sindaco di New York, e dalla combattiva deputata progressista Alexandria Ocasio-Cortez che su Twitter ha definito le accuse di molestie "estremamente serie e dolorose da leggere".