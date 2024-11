Anti Obama e già avvocato di Trump, ecco chi è Pam Bondi: la donna scelta dal tycoon per guidare il Dipartimento di Giustizia Usa

Pam Bondi, ex procuratrice generale della Florida dal 2011 al 2019, è stata scelta da Donald Trump per guidare il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Bondi, che ha 59 anni e ha già lavorato come avvocato per Trump, è nota per aver sostenuto accuse di frode elettorale dopo le elezioni del 2020, che hanno visto la vittoria di Biden. Durante il primo impeachment di Trump, Bondi ha fatto parte del suo team legale.

Attualmente, Bondi presiede il Center for Litigation presso l'America First Policy Institute, un think tank conservatore che collabora con il team di transizione di Trump per definire l'agenda amministrativa.

La CNN riporta che il nome di Bondi era presente nella lista iniziale dei possibili candidati a ministro della Giustizia, lista che includeva anche Matt Gaetz. Quest'ultimo, dopo essere stato scelto da Trump, ha rinunciato alla nomina a seguito di uno scandalo legato a festini con droga.

Come procuratrice in Florida, Bondi ha attirato l'attenzione nazionale per i suoi sforzi volti a rovesciare l'Obamacare e per altre controversie, tra cui la conduzione di un programma su Fox News mentre era ancora in carica e la richiesta di posticipare un'esecuzione per evitare la sovrapposizione con un evento di raccolta fondi.