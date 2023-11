Apocalisse vicina

Nonostante l'umanità abbia raggiunto traguardi che fino a qualche secolo fa erano solo frutto di fantasia ecco allora che si concretizzano e contemporaneamente avanza la infinita stupidità umana. Le guerre si fanno per conquistare un territorio, per sfruttare una nazione, per motivi religiosi, per accontentare il dittatore di turno, il resto aggiungetelo voi.

Attualmente i focolai sono circa una settantina e pare siano in aumento. La mia opinione è che ormai possiamo dirci tutti accerchiati e con l'unica sicurezza e certezza del quotidiano: le tasse e la morte. Perché iniziare un articolo con questo argomento? La motivazione è che nel mondo esistono attualmente 11.405 armi nucleari e praticamente tutti i giorni c'è una persona che ne paventa l'utilizzo.

La domanda è, ma di chi sono tutte queste armi? 1. la Russia con 5.977 testate, 2. gli U.S.A. con 5.428, 3. la Cina con 350, 4. la Francia con 290, 5. la Gran Bretagna con 225, 6. il Pakistan con 165, 7. l'India con 160, 8. l'Israele con 90, 9. la Korea del Nord con 20 e di altri stati non è dato sapere.

Ora, ben sapendo che vi sono nazioni con trattati di mutualità reciproca in caso di belligeranza mi è fatto dovere di farla breve perché se effettivamente dovesse scoppiare un conflitto nucleare, non sopravviverebbero neanche gli scarafaggi e forse il pianeta terra diventerà un asteroide a spasso nello spazio. Concludo con questa frase tratta da Ecclesiaste Antico Testamento: “Ogni cosa ha il suo tempo” – Tradotto: sotto il cielo c'è un tempo per ogni cosa, come nascere, morire, piangere, ridere, costruire, demolire, amare odiare …, per caso è arrivato il momento?