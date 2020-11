Armenia-Azerbaijan, Pashinyan nel mirino degli armeni

Sventato in Armenia dalle forze di sicurezza un piano per assassinare il primo ministro Nikol Pashinyan per poi rendere il potere. Da quanto riportato dallo stesso servizio di sicurezza nazionale a Yerevanun gruppo non specificato e' stato arrestato. Secondo quanto riferito, i presunti cospiratori non erano d'accordo con la politica interna ed estera del primo ministro. Non sono stati divulgati ulteriori dettagli.