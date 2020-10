Nagorno-Karabakh: bombe sulla cattedrale di Shushi. Ma l'Azerbaijan nega

Bombardata la storica cattedrale di Shushi

La storica cattedrale di Ghazanchetsots, nella città di Shushi, è stata bombardata dalle forze azere nel conflitto in corso sulla regione del Nagorno-Karabakh. Lo ha detto un portavoce militare armeno, citato da RT. Stando alle ultime informazioni disponibili, la cattedrale sarebbe stata colpita due volte e nel corso dell'ultimo attacco - scrive l'Afp -un giornalista russo è rimasto ferito. "Giornalisti russi e locali sono stati feriti nel secondo bombardamento", ha scritto su Twitter il governo armeno, aggiungendo che uno dei giornalisti è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il ministero della Difesa azero ha negato la responsabilità del bombardamento.

Ma Baku nega gli attacchi

L'Azerbaigian ha respinto le accuse dell'Armenia di aver bombardato la storica cattedrale di Shushi, nella regione contesa del Nagorno-Karabakh, dove si sta vivendo una nuova escalation di un conflitto trentennale tra le due ex repubbliche sovietiche. "Le informazioni sui danni alla chiesa di Shushi non hanno nulla a che fare con le azioni militari dell'esercito azero", ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato. "A differenza delle forze armate armene, quelle dell'Azerbaigian non colpiscono obiettivi di importanza storica e culturale e specialmente edifici religiosi e monumenti", ha sottolineato il dicastero. Questa mattina, Erevan aveva denunciato il bombardamento della cattedrale di Ghazanchetsots (Santo Salvatore), luogo storico della Chiesa apostolica armena, una delle prime comunita' cristiane nel mondo.