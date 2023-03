"Armi alla Russia? Guerra Mondiale", l'avvertimento degli Usa alla Cina

Guerra Russia-Ucraina, gli Stati Uniti mandano un avvertimento chiaro alla Cina

Il mondo trema. Dopo la Russia, anche gli Stati Uniti iniziano a parlare di guerra mondiale. Lloyd Austin, il capo del Pentagono, ha avvertito Pechino che in caso di invio di armi a Mosca ci sarà "un ampliamento globale del conflitto".

Nonostante non ci siano ancora prove concrete che la Cina stia rifornendo il Cremlino, la guardia è altissima: “Stiamo monitorando attentamente i movimenti di Pechino per escludere l'invio di armi alla Russia. Finora non l’ha fatto, ma osserviamo molto da vicino gli sviluppi”, ha dichiarato Austin al Congresso.

Mao Ning, portavoce del ministro degli esteri cinese ha replicato a stretto giro ai sospetti sulla fornitura di armi a Mosca: “La cooperazione sino-russa è un'onesta amicizia tra gentiluomini, in netto contrasto con l'egemonia e il bullismo degli Stati Uniti e con il mosaico di circoli chiusi, esclusivi, egoisti e ristretti".

All’indomani degli accordi stretti tra Putin e Xi Jinping, la Cina tiene fede alla linea: "Le relazioni tra Russia e Cina si fondano sul non allineamento, sul non confronto e sul non prendere di mira terze parti", ha aggiunto la portavoce cinese nel briefing quotidiano.