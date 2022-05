Attacco hacker russi a siti Italia, anche Difesa e Senato

Attaccato anche il sito dell'Eurovision

Irraggiungibili diversi siti istituzionali italiani tra cui quello della Difesa, quello del Senato e quello dell'Istituto superiore di Sanità. I portali potrebbero essere stati oggetto di un attacco informatico da parte di hacker russi. Per quanto riguarda il sito del ministero della Difesa, secondo quanto si apprende, era gia' in programma un blocco per una manutenzione. Non consultabili altri siti web tra cui quello dell'Aci e di altre societa'. A rivendicare, in rete, gli attacchi informatici e' il collettivo filorusso "Killnet", che tra l'altro avrebbe cercato anche di bloccare il sito della manifestazione canora "Eurovision", in particolare del sistema di voto, in corso in questi giorni a Torino.

Cybersicurezza: Occhionero (Iv), attacco hacker grave minaccia

"L'attacco hacker contro alcuni siti istituzionali italiani e' un gesto molto grave e di minaccia all'Italia da parte di realta' molto vicine alla Russia", spiega Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia viva in Commissione Difesa della Camera, a proposito dell'attacco hacker rivendicato dal collettivo filo-russo Killnet. "Attacchi simili al sistema di cybersicurezza non sono episodi secondari, ma rappresentano uno dei fronti con i quali si minano le infrastrutture cruciali del nostro Paese. Il fatto che arrivi da Killnet, un gruppo di hacker vicino alla Russia, ci ricorda una volta ancora quanto questo paese stia minacciando l'Occidente in forme e modalita' diverse, cercando di destabilizzarne l'ordine", conclude.

Attacco hacker: indagini Polizia, attivato Cnaipc

Indagini da parte della Polizia per risalire agli autori e alla provenienza dell'attacco hacker che ha colpito diversi siti italiani, tra cui quelli del Senato e della Difesa. Al lavoro ci sono gli esperti del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, la struttura della Polizia Postale che si occupa della gestione degli attacchi a enti pubblici e aziende private italiane.

