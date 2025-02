Attacco terroristico in Israele, auto travolge la folla: diversi feriti. Ucciso l'attentatore

Attacco terroristico in Israele, auto travolge la folla

Nel nord di Israele, stando a quanto riportato da testate come Haaretz, Times of Israel e Jerusalem Post, si è verificato un grave attacco terroristico che ha causato diversi feriti. In base alle prime informazioni, un’automobile avrebbe accelerato contro un gruppo di pedoni, seguita da un’aggressione a colpi di coltello nei pressi di Pardes Hanna. Il bilancio provvisorio parla di dieci feriti, tra cui due versano in condizioni critiche.

I media locali riferiscono che il conducente dell’auto è stato ucciso dalla polizia. L’uomo, un palestinese di 53 anni originario di Jenin, non aveva precedenti penali, risiedeva in Israele senza permesso ed era sposato con un’araba israeliana.

Nei giorni precedenti, sempre secondo fonti ufficiali, si sarebbe inoltre evitato per puro caso un attentato di più ampia portata. Alcuni autobus, infatti, sono esplosi fortunatamente senza passeggeri a bordo: pare che i responsabili abbiano sbagliato l’orario del timer, impostandolo sulle 20:15 anziché alle 8:15, l’ora di punta. A insospettire un viaggiatore è stato un oggetto anomalo: grazie alla sua segnalazione, l’autobus è stato evacuato in tempo, scongiurando ulteriori conseguenze.