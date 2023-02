Aurora boreale, lo spettacolo naturale in Svezia e alle Isole Lofoten. VIDEO

Aurora boreale, le spettacolari immagini nella Lapponia svedese

Ieri sera , i residenti delle regioni di Leningrado e Kaliningrad hanno potuto osservare l'aurora boreale, estremamente potente per queste latitudini. pic.twitter.com/daOM6yAj8Z — ❤️‍🔥🇷🇺🏅 (@elisamariastel1) February 28, 2023

Spettacolo naturale nella Lapponia svedese e nelle isole Lofoten in Norvegia: i primi mesi dell'anno sono i più favorevoli per vedere questo spettacolo della natura, in particolare a marzo, nel periodo che coincide con l'equinozio di primavera. In questo mese il clima presenta temperature meno rigide rispetto a gennaio e a dicembre che sono i mesi più freddi.