Austria, palle di Mozart addio. Fallita l'azienda produttrice di Salisburgo

Austria, un simbolo sparisce per sempre: basta palle di Mozart

Se ne va uno dei simboli dell'Austria famoso in tutto il mondo: addio alle palle di Mozart. E' fallita l'azienda che produceva i celebri cioccolatini tipici austriaci, - si legge sul Messaggero - tondi e ripieni di marzapane, classico regalo da portare a casa per il turista in vacanza o da afferrare al duty free dell'aeroporto prima del decollo. Purtroppo con la pandemia i viaggi sono diminuiti, i turisti sono sempre meno, e l'azienda produttrice, con sede a Salisburgo, è stata costretta ad avviare la procedura di fallimento.

La società - prosegue il Messaggero - si chiama Salzburg-Schokolade e ora 140 dipendenti rischiano di perdere il posto di lavoro. "L'attuale blocco - spiega 'amministratore delegato Christian Schugerl - e gli aumenti significativi del costo delle materie prime, dell'energia, dei salari, dei costi logistici e dei materiali di imballaggio sono stati ulteriori motivi della crisi». Rischia di terminare una storia cominciata nel 1897 quando l'azienda fu fondata a Salisburgo per poi essere trasferita, quasi sessant'anni dopo, nella vicina Grodig.

LEGGI ANCHE

Caso Greta Beccaglia, Micheletti parla di addio a Toscana Tv

Vaccino, quarta dose per tutti in primavera. Il governo non lo dice, ma...