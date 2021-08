Barack Obama fa 60 anni: mega party senza Biden, polemiche sui rischi Covid

Un mega party con quasi cinquecento ospiti, tra cui il regista Steven Spielberg e l'attore George Clooney, a cui, però, non parteciperà l'amico di una vita, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Barack Obama festeggerà mercoledì i 60 anni e lo farà accogliendo 475 selezionati invitati nella sua residenza di Martha's Vineyard, nel Massachusetts. "Sarà qualcosa di grandioso", ha confessato una fonte a The Hill. Tra le decine di vip presenti ci saranno anche Oprah Winfrey, George Clooney, Steven Spielberg, Stevie Wonder, Paul McCartney e i Pearl Jam.

Obama non ha badato a spese: più di 200 impegnati alla festa

Gli Obama non hanno badato a spese: tra agenti della security e personale di servizio, saranno più di duecento le persone impegnate alla festa nella casa di Edgartown da dodici milioni di dollari, acquistata nel 2019 dall'ex coppia presidenziale e appartenuta al proprietario della franchigia di basket dei Boston Celtics, Wyc Grousbeck. Il protocollo sanitario sarà rigido: tutti gli ospiti dovranno essere vaccinati e sottoporsi, ugualmente, a un test per il Covid. La festa sarà all'aperto, per ridurre i rischi di contagio. Alla vigilia, sul canale americano Hbo, domani in prima serata, verra' trasmessa la prima di tre puntate di una docuserie dedicata all'ex presidente. Dal titolo "Obama: In Pursuit of a More Perfect Union" racconta la storia di Obama da quando era bambino fino al suo ingresso alla Casa Bianca.

Obama, polemiche per i rischi Covid

Se alcuni media fanno notare il momento inopportuno per gli assembramenti, vista la diffusione della variante Delta del Covid, c'è chi rileva che l'ex presidente e l'ex first lady Michelle Obama ai loro ospiti di essere vaccinati o di produrre un test di negatività al virus. La festa di compleanno di Obama cadrà poco dopo che le autorità del Massachusetts, lo stato nel quale si trova Martha's Vineyard, hanno imposto l'uso delle mascherine al chiuso, seguendo le raccomandazioni del governo federale, e dopo che uno studio del Centers for Disease Control and Prevention ha rilevato che anche le persone vaccinate possono contagiarsi con la variante Delta.

Obama, alla festa presente un manager Covid

Una fonte dell'isola, interpellata da Axios, ha riferito che per il party dell'ex presidente è prevista la presenza di un coordinatore per i coronavirus, per garantire che i protocolli di sicurezza siano rispettati. Non è invece ancora chiaro come agli ospiti verrà chiesto di fornire una prova dell'avvenuta vaccinazione o del tampone effettuato. Nella lussuosa villa sull'oceano, acquistata dagli OBAMA per quasi 12 milioni di dollari, ci saranno invece decine di 'celebrities', per quello che si annuncia come uno dei party più esclusivi dell'anno.