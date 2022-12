Berlino, è esploso il colossale AquaDom con 1500 pesci tropicali. L'incidente ha causato due feriti. Il racconto

L'acquario cilindrico indipendente più grande del mondo, l'AquaDom che si trova nel complesso DomAquarée, in un hotel di Berlino, all'alba di questa mattina (16 dicembre) è esploso improvvisamente. Ci sono stati due feriti, che sono stati colpiti dalle schegge dell'enorme struttura, alta 25 metri e con un diametro di 11,5, al cui interno si trovavano circa 1 milione di litri d'acqua.

L'incidente per fortuna è accaduto non in orario di apertura, altrimenti sarebbe stata una tragedia, l'AquaDom aveva un ascensore che permetteva ai turisti di ammirare i pesci al suo interno, inoltre ogni giorno si immergevano al suo interno diversi subacquei per pulirne la superficie. L'acquario ospitava oltre 1.500 esemplari, circa un centinaio si specie tropicali che si sono trovati dispersi nella hall dell'albergo e per strada.

Ein Groß-Aquarium in Berlin-Mitte ist beschädigt. Es strömt Wasser bis auf die Straße, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. #Berlin #Polizei #Feuerwehr https://t.co/aaTpzNsBnU — rbb|24 (@rbb24) December 16, 2022

Che cosa è l'AquaDom di Berlino

L'AquaDom ha aperto nel 2004 ed è costato quasi 13 milioni di Euro. Dalla Bild è stato spiegato che era stato riaperto al pubblico la scorsa estate, dopo un periodo di ristrutturazione e ammodernamento durato 2,5 anni e costato 2,6 milioni di Euro. Come si legge sul sito di DomAquarée, tra gli interventi condotti vi è stata la sostituzione della 'guarnizione impermeabile del plinto (il basamento NDR) e il montaggio di un'ulteriore guarnizione'.

Non solo sono stati effettuati interventi sulla 'vetrata' in acrilico o polimetilmetacrilato, un polimero termoplastico molto utilizzato in acquariofilia. I vigili del fuoco intervenuti sul luogo del disastro hanno affermato se l'acquario è difettoso 'scoppia improvvisamente', a causa della pressione esercitata dall'enorme mole d'acqua. Al momento non è noto quale sia l'esatta causa della distruzione dell'AquaDom, si era addirittura pensato all'attentato, ma la dinamica suggerisce proprio un collasso strutturale a causa della pressione esercitata dal milione di litri d'acqua, dalla massa dei 1.500 pesci e dell'"arredo" interno.