Bernie Ecclestone difende Putin: "Mi farei sparare per lui". E' bufera

L'ex patron della Formula 1 sconfessato da Liberty Media: "Opinioni personali"

Al contrario di tanti politici che lo hanno rinnegato, Bernie Ecclestone difende la sua amicizia con Vladimir Putin. Nel corso di un’intervista alla tv inglese, l’ex patron della Formula 1 ha persino detto di essere pronto a “prendere una pallottola per lui”. Nonostante il clima anti-russo che predomina in Inghilterra, il 91enne definisce Putin "una persona di prim'ordine", anche se "come noi uomini d'affari" anche lui potrebbe aver "commesso degli errori".

Vladimir Putin "sta facendo ciò che ritiene giusto per la Russia", ha continuato Ecclestone, dicendo anche che la morte di tante persone “non è stata intenzionale”.

Liberty Media, che ha preso in gestione da lui la Formula 1 nel 2017, ha preso le distanze: "I commenti fatti da Bernie Ecclestone sono opinioni personali e sono in netto contrasto con la posizione dei valori moderni di questo sport".