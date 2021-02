Biden appoggia la candidatura di Okonjo-Iweala a direttrice generale del Wto

Joe Biden appoggia la candidatura dell'ex ministra delle finanze nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala come prossimo direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), spianando la strada alla prima donna in questo ruolo. La candidatura dell'ex ministra nigeriana era osteggiata dall'ex presidente americano Donald Trump che gli preferiva il ministro del Commercio della Corea del Sud Yoo Myung-hee. Poiche' alla Wto il direttore generale viene designato per consenso, la decisione di Trump, e dunque degli Usa, di appoggiare un candidato diverso da quello prediletto tra le 164 nazioni, ha rallentato il processo di sostituzione del brasiliano Roberto Azevedo che si e' dimesso lo scorso agosto. Dopo il "forte sostegno" manifestato dall'amministrazione di Joe Biden per Ngozi Okonjo-Iweala, Yoo ha ritirato la sua candidatura.