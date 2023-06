Biden, l'invito a Washington sblocca la diplomazia di Meloni tra Usa e Cina

Italia-Usa: la telefonata di Biden dà il via al risiko diplomatico di Meloni

Si è fatta attendere, ma alla fine la cornetta di Joe Biden si è alzata. E il numero composto era quello di Giorgia Meloni. Una telefonata che chiude i malumori delle ore precedenti, in cui il presidente americano si era confrontato con vari leader europei sulla rivolta in corso in Russia, ma non con la premier italiana. Alla fine, però, il colloquio c'è stato. Prassi diplomatica che porta però un altro "regalo" a lungo atteso da Palazzo Chigi: l'invito alla Casa Bianca. Un viaggio che sbloccherà tutta la diplomazia del governo di centrodestra.

Meloni sta aspettando da tempo la possibilità di visitare la Casa Bianca, nonostante il leader che vi siede in questo momento è su posizioni politiche molto diverse da quelle di Fratelli d'Italia. Ma quello che conta è il grande e più ampio gioco politico-strategico. E su quello, si sa, l'Italia punta tanto (o tutto) sugli Stati Uniti. Nella telefonata, i due leader hanno discusso del loro impegno a continuare a fornire assistenza all'Ucraina, a ritenere la Russia responsabile della sua aggressione, ad affrontare le sfide poste dalla Cina e a garantire risorse energetiche sostenibili e accessibili.

Ma la visita di Meloni negli Usa sarà fondamentale anche perché stapperà l'altro filone della sua strategia diplomatica: quello che riguarda la Cina. Entro la fine dell'anno, il governo italiano deve comunicare l'eventuale decisione di lasciare la Via della Seta cinese a Pechino. Il memorandum of understanding che ha segnato l'adesione nella Belt and Road Initiative è stato firmato nel marzo del 2019 dal governo gialloverde di Giuseppe Conte e scadrà il prossimo marzo. Entro 90 giorni prima bisogna però comunicare l'eventuale decisione di uscirne, altrimenti sarà silenzio assenso.

L'Italia ha preso la decisione da tempo: uscirà. Meloni lo ha ripetuto più volte durante la campagna elettorale, salvo poi assumere una linea più soffusa e moderata una volta diventata premier. Ma di fondo, la questione resta, così come restano le pressioni degli Stati Uniti. Abbastanza impensabile che l'Italia ospiti il G7 in Puglia l'anno prossimo facendo ancora parte del progetto cinese, unica del gruppo. Suo malgrado, dunque, l'Italia uscirà.

Il punto cruciale è come e quando comunicarlo. I dettagli possono determinare il livello di ritorsione cinese. Se la scelta fosse politicizzata eccessivamente, prevedibile che anche il malcontento di Pechino troverà modi più espliciti di manifestarsi. Se invece si riuscirà a comunicare la cosa senza caricarla di retorica e ideologia anti cinese, la crisi potrebbe essere contenuta. In questo senso, fondamentale dare l'annuncio o la comunicazione direttamente a Pechino.