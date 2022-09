Biden: "Minacce di Putin spericolate, non si può vincere una guerra nucleare"

Biden all'Onu: "Referendum nel Dombass una farsa. La crisi alimentare è colpa della Russia non delle sanzioni"

"Vladimir Putin ha fatto minacce nucleari spericolate e irresponsabili", inizia così l'intervento del presidente americano Joe Biden durante l'assemblea generale dell'Onu. "Non vogliamo conflitti, non vogliamo una nuova guerra fredda. Una guerra nucleare non può essere mai vinta e non deve essere combattuta”, ha aggiunto.

Inoltre, continua il presidente, “I referendum del Cremlino nel Donbass sono dei referendum farsa che violano la sovranità dell'Ucraina. Ciò che Putin vuole davvero è annientare il diritto dell'Ucraina ad esistere”.

Ucraina, Biden: "È la Russia che crea crisi alimentare non sanzioni"

“Le sanzioni non hanno impedito alla Russia di esportare le derrate alimentari, è la Russia che sta provocando la crisi alimentare, è la Russia che si deve occupare di questo problema".

Biden: "Aumentare membri Consiglio sicurezza Onu, basta veti"

Joe Biden, inoltre, durante l'assemblea generale dell'Onu, ha rilanciato la necessità di riformare il Consiglio di sicurezza dell'Onu e il sistema paralizzante dei veti, dicendosi a favore dell'aumento del numero dei Paesi membri permanenti e non.

Taiwan, Biden: "Usa restano fedeli alla politica dell'unica Cina"

“Gli Usa restano impegnati nella loro politica 'One China' (che riconosce una sola Cina, ndr)", ha dichiarato Biden, dopo che nei giorni scorsi aveva minacciato di difendere Taiwan con l'esercito americano in caso di attacco senza precedenti. Il presidente americano si è detto contrario a cambiamenti unilaterali da entrambe le parti e ha ribadito che Washington cerca di promuovere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan.